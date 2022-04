PSA se consolida como líder em palestras e educação corporativa

O que começou como favor a um amigo hoje é uma empresa líder de mercado que emprega 42 colaboradores diretos e 25 indiretos. A Profissionais SA (PSA), com sede em Porto Alegre e atuação em todo o Brasil, foi fundada pelo gaúcho Márcio Spagnolo em 2012, e completa uma década consolidada e reconhecida como referência no segmento de palestras e educação corporativa. Para impulsionar ainda mais os negócios, a PSA recentemente anunciou a parceria com a Oxigena Negócios, do CEO Gabriel Machado, que agora ocupa o cargo de Chief Sales Officer (CSO) na PSA. A parceria deve fomentar cerca de R$ 70 milhões em vendas de palestras até 2023, espera Spagnolo. "Queremos chegar no final de dezembro à marca inédita de 1.500 palestras realizadas em um ano, e sabemos que essa nova parceria pode ser decisiva para isso", projeta.

Empresas&Negócios - Como você começou a atuar no segmento de palestras corporativas?

Márcio Spagnolo - Comecei auxiliando um amigo, que era diretor de uma escola de música em Santa Maria. Em determinado momento, ele começou a ter ótimos resultados na escola, e começou a ser chamado para dar palestras e explicar esse case. O número de pedidos cresceu, e passei a me dedicar somente a isso. Após as primeiras palestras deste meu amigo, as empresas solicitavam novos palestrantes, para falar sobre outros temas, e eu vi que tinha uma demanda para isso no mercado e comecei a me especializar.

E&N - Estar atento às novidades tecnológicas sempre foi um dos pilares da PSA?

Spagnolo - Sem dúvidas. Em 2017 começamos a ter nossa própria equipe de tecnologia, e lançamos o primeiro aplicativo para agendamento de palestras do Brasil, fazendo um evento de lançamento com uma palestra do técnico Tite, em Porto Alegre. No evento, o público fazia perguntas aos convidados direto pelo aplicativo, aposentando o clássico "papelzinho" das palestras. Depois do lançamento do app, empresas passaram a nos procurar mais para contratar palestrantes, o público para assistir, e os próprios palestrantes para oferecer seus serviços. Desde então, buscamos reforçar esse aspecto cada vez mais.

E&N - Como a pandemia afetou inicialmente os negócios da empresa?

Spagnolo - Impactou diretamente no nosso modelo de negócio, que até então era baseado nas palestras presenciais. Tivemos mais de 175 contratos cancelados, com valor próximo de R$ 2,5 milhões, e ficamos três meses sem faturamento. Tentamos adiar os cancelamentos, mas na medida em que o tempo foi passando e a pandemia se alongando, vimos que não ia dar para ficar esperando voltar o modelo presencial, e iniciamos as adaptações necessárias. Foi difícil, mas aos poucos as coisas foram se ajeitando, e felizmente não fizemos nenhum desligamento durante o período.

E&N - Como tem sido o impacto do lançamento da plataforma de educação corporativa que foi realizado em 2021?

Spagnolo - Esse lançamento foi outro grande momento. A plataforma, chamada ROK'S, utilizando uma metodologia inovadora especialmente construída para isso, é voltada para o desenvolvimento nos colaboradores de soft skills atualmente muito valorizadas no mercado corporativo. Alguns exemplos são empatia, colaboração, comunicação, trabalho em equipe, liderança e resolução de problemas complexos, além de outras habilidades. A plataforma cria uma trilha de conteúdos em diferentes formatos para melhor aproveitar tudo que é passado nas palestras, proporcionando uma compreensão mais profunda e permanente. Além disso, ter a possibilidade de compartilhar e consumir este conteúdo pelo celular é também um grande diferencial. O lançamento da plataforma atraiu grande aceitação no mercado, e estamos agregando mais recursos desde então.

E&N - O agendamento de palestras funciona como um primeiro passo para as empresas investirem em educação corporativa?

Spagnolo - Pode se dizer que sim. Hoje eu falo que não trabalhamos só com palestras, trabalhamos com educação corporativa como um todo. Isso envolve palestras, conteúdos EaD, treinamentos, workshops, etc. A demanda por palestras é apenas uma das ferramentas para ajudar a resolver os problemas das empresas. Por isso, temos diferentes produtos para atender quem quer investir em educação corporativa. Entregamos os conteúdos principais e também auxiliares para complementar a formação e manter a equipe engajada, de acordo com a demanda. Nosso DNA é muito de olhar para a dificuldade da empresa e pensar em novas soluções, e isso foi providencial para que hoje estejamos ainda mais fortes do que antes da pandemia.

E&N - A demanda por palestras presenciais já voltou a crescer nos últimos meses, após a vacinação da maior parte da população?

Spagnolo - Sim. Contudo, hoje, 65% das palestras que realizamos ainda são online. É mais fácil em relação à disponibilidade dos palestrantes, também pelo custo ser menor para a empresa contratante, além de ser mais conveniente do ponto de vista logístico. Eu acho que a proporção de palestras presenciais vai voltar a subir nos próximos meses se a pandemia continuar mais dentro de controle, até pelo networking e por outros fatores característicos dos encontros presenciais, mas as palestras online vão continuar com uma fatia considerável, entre 40% e 45%.

E&N - O que a nova parceria com a Oxigena Negócios e o seu CEO Gabriel Machado significa para a PSA?

Spagnolo - Senti que precisava buscar alguém que fosse referência no mercado. Eu já conhecia o Gabriel Machado por ser um grande palestrante, e gostava do perfil dele. Buscamos uma empresa com uma cultura que tivesse o conteúdo no centro e um atendimento comercial humanizado, então formamos essa parceria, com o intuito de transformar o nosso departamento comercial em uma escola de vendas, tornando os colaboradores do setor altamente capacitados. Queremos chegar no final de dezembro à marca inédita de 1.500 palestras realizadas em um ano, e sabemos que essa nova parceria pode ser decisiva para isso.