Cooperativa Garibaldi registra alta de 29% no faturamento em 2021

A Cooperativa Vinícola Garibaldi consolidou, no ano passado, faturamento de R$ 243,4 milhões, aumento de 29% sobre o exercício anterior. Dentre os fatores que contribuíram para o resultado está o incremento na venda de itens de maior valor agregado, como espumantes, que totalizaram 5 milhões de garrafas, elevação de 27,5% e participação de 41% do total faturado. Foi o segundo maior crescimento do item nos últimos cinco anos, atrás apenas do salto de 49% registrado em 2018. A participação ficou 10 pontos percentuais acima da comercialização do suco de uva, historicamente o campeão de vendas em volume da cooperativa.

O vinho frisante também ampliou a representatividade das vendas. Nesse nicho, o Relax é o principal ator e, assim como o crescimento de 141% obtido em 2020, no ano passado, a cooperativa comemorou o acréscimo de 193,5%.

Os dados foram apresentados aos associados durante assembleia geral realizada na sexta (25/03). De acordo com o Relatório de Sustentabilidade da Cooperativa, a safra de 2021 fechou em 30,8 milhões de quilos, alta de 53%, sendo o maior volume da última década, mesmo em meio à estiagem que o estado atravessa. A colheita maior também repercutiu na remuneração dos associados. As mais de 440 famílias ligadas à cooperativa receberam R$ 48,3 milhões pela safra, R$ 17 milhões a mais do que os valores pagos em 2020. A distribuição aos associados sobre os valores líquidos referentes à safra alcançou 5%.

No ano em que o Complexo Enoturístico da cooperativa menos recebeu visitantes, mais o espaço faturou. Por lidar diretamente com o público, o lugar foi o que mais sentiu os efeitos da pandemia, registrando a visita de 46,5 mil pessoas, desempenho inferior ao de 2020, o primeiro da pandemia, quando 51 mil visitaram o espaço.

Já o faturamento cresceu 56%, somando R$ 4,85 milhões. Os resultados são atribuídos ao trabalho do marketing e das ofertas disponibilizadas em modo online, além da presença da vinícola em atrações midiáticas de alcance nacional. Pela primeira vez, o tíquete médio gasto pelo turista superou os R$ 100, chegando a R$ 104,30, alta de 71,5%.

No encontro, houve aprovação do balanço de 2021 e a recondução de Oscar Ló para mais um mandato de quatro anos à frente da cooperativa. "Passamos por tempos difíceis em nossa história, mas felizmente, e graças a muito trabalho e dedicação, estamos em um momento muito positivo, compartilhado com grande orgulho e alegria com os associados", festejou.

Ló também fez menção aos R$ 10 milhões investidos em melhorias no ano passado, como a aquisição de duas autoclaves e 18 tanques reservatórios. Esse foi, inclusive, um dos argumentos utilizados pelo presidente para justificar o desempenho dos indicativos econômicos. "Mesmo com a pandemia, conseguimos ter períodos extremamente positivos, principalmente no segundo semestre, o que foi importante para recuperarmos algumas perdas. Outros pormenores nos ajudaram, como a solidez e o planejamento estratégico, que nos permitiram realizar os investimentos programados a fim de continuamente estarmos seguindo as tendências do mercado", assegurou.

Em 2021, a vinícola doou R$ 17,4 mil e quase uma tonelada de alimentos para diferentes entidades de Garibaldi. Outra contribuição social do desempenho da cooperativa foi a geração de impostos: R$ 57,2 milhões no ano passado. Também colecionou 100 condecorações, entre premiações nacionais e internacionais, com destaque para o título de melhor espumante do Cone Sul, obtido pelo Garibaldi Moscatel no concurso Catad'Or World Wine Awards, no Chile.

A cooperativa fechou 2021 com 447 associados, provenientes de 18 municípios. Garibaldi lidera o ranking com 165. A uva do tipo Isabel foi a mais recebida pela vinícola, alcançando 30% do total.