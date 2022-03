Com sua habilidade de tornar os grandes temas do marketing claros para o grande público, Philip Kotler mostra em "Marketing 5.0" como as novas tecnologias podem criar valor, atender às necessidades dos clientes e fazer a diferença no mundo.Atento às transformações sociais e tecnológicas da última década, ele explica como integrar a evolução digital às drásticas mudanças de comportamento dos consumidores, tratando de temas como o futuro da experiência do cliente, inteligência artificial para automação de marketing e ativismo corporativo. Em pouco mais de 250 páginas, os autores argumentam que a questão central para o desenvolvimento de estratégias de marketing bem-sucedidas depende da união perfeita entre criatividade e análise de dados. De um lado, a capacidade humana para ter insights originais e, de outro, a inteligência artificial para armazenar e hierarquizar dados que possam ser analisados com rigor. Marketing 5.0 pode ser definido como a aplicação de tecnologias que mimetizam o comportamento humano para criar, comunicar, entregar e aumentar o valor ao longo da jornada do cliente. Para isso, utilizam a chamada next tech, um grupo de tecnologias capaz de emular as capacidades do profissional de marketing humano. Isso inclui IA, PLN, sensores, robótica, realidade aumentada (RA), realidade virtual (VR), internet das coisas (IoT) e blockchain. A abordagem da obra é concisa e direta. Marketing 5.0: tecnologia para humanidade; Philip Kotler; Editora Sextante; 256 páginas; R$ 49,00; disponível em versão digital.

Negociação

Negociação 360

Em "Negociação 360º", o especialista em negociação e professor convidado da FGV, Rodolfo Araújo, apresenta o cenário em que organogramas são achatados, hierarquias são abolidas, e as decisões, que antes eram tomadas por diretores e gerentes seniores, agora são de responsabilidade de quase todos, independentemente de nível ou função. Empresas ficaram mais enxutas, e colaboradores, mais empoderados. Ao mesmo tempo, o empreendedorismo colocou milhões de profissionais nas linhas de frente para comprar, vender, alugar, cobrar, emprestar, trocar, usar, descartar, reciclar e novamente comprar e vender. Os pontos de contato se multiplicaram, as fronteiras entre as companhias hoje se confundem: uma gerencia o estoque da outra, que, por sua vez, controla a margem de lucro de uma terceira. Setores inteiros transformaram-se em redes de colaboração cujas responsabilidades foram diluídas. A pressão por resultados, no entanto, segue igual. Talvez maior. Nesse cenário, negociar bem representa uma habilidade essencial não só ao sucesso, mas também à própria sobrevivência. Do planejamento ao acordo, da assinatura à implementação, tudo impacta o resultado. Nesta obra, o leitor terá uma visão ampla de todo o processo, do início ao fim, com ideias, conceitos e sugestões práticas para levar suas habilidades a outro patamar. Também verá que muito do que se fala sobre negociação tem pouco fundamento. Negociação 360°: Como Enxergar a Negociação de Todos ngulos, Para Fechar Acordos Ainda Melhores; Rodolfo Araújo; Editora Alta Books; 256 páginas; R$ 64,90; disponível em versão digital.



Gestão

Estudo de casos

