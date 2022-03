Uma rampa para o futuro dos jovens

Está prevista para maio a abertura de uma nova turma do Projeto Rampas Para o Futuro – uma ação que visa oportunizar a aprendizagem prática para jovens egressos ou em regime de semiliberdade na Fase.

Após uma turma-piloto iniciada em novembro de 2021, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) e o governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça e Sistema Penal e Socioeducativo, preparam-se para estender o projeto. A meta é reunir os aprendizados da primeira rodada para atender a um novo grupo de forma mais ampla e assertiva.

O Rampas para o Futuro ajuda estes jovens na iniciação profissional por meio do Programa de Aprendizagem. Eles são alocados em departamentos da Secretaria de Justiça do governo do Estado, na condição de aprendizes, recebendo um salário mensal e todos os direitos e benefícios previstos na CLT.

Para avançar em sua formação como cidadãos, além da capacitação teórica realizada no CIEE-RS, todos passam por cursos do Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade (IEDF) em temas como Políticas Públicas e Direitos Humanos.

A expectativa é de que estas oportunidades ajudem os jovens a se familiarizarem a um ambiente profissional e gerem conhecimento para facilitar a reinserção social. É uma fórmula que já tem trazido bons resultados em programas semelhantes, como o POD Socioeducativo e o Projeto Reintegrar, e tem tudo para se repetir.

Despedida

O Rio Grande do Sul perdeu no último dia 13 um de seus principais empreendedores da área do comércio. Aos 88 anos, faleceu Alécio Lângaro Ughini, varejista da Ughini, loja conhecida pelos materiais esportivos, e membro ativo em entidades empresariais, como Sindilojas Porto Alegre, CDL Porto Alegre e Fecomércio-RS.

Ughini foi vice-presidente do CIEE-RS no período de 1974 a 2016. O CIEE-RS é grato por todo legado de Ughini e manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

CIEE-RS