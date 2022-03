Quinta Don Bonifácio investe na agregação de valor nos vinhos

Com vinhedos implantados em 2000 nos sistemas de "condução y" e espaldeiras, e com vinificação a partir de 2012, a Quinta Don Bonifácio sempre atuou exclusivamente com linhas de vinhos finos, um diferencial em relação à maioria das vinícolas de Caxias do Sul. Marina Libardi, diretora comercial e que divide a sociedade com o irmão Gonçalo, também cita como diferencial o fato de que toda a matéria-prima tem origem em vinhedos próprios, localizados em duas propriedades, no interior de Caxias do Sul, totalizando perto de 60 hectares plantados. Os vinhedos foram implantados pelo tio e vinícola iniciada pelos irmãos.

Dentre as 14 variedades plantadas e vinificadas, estão tannat, merlot, cabernet, ancelotta, syrah, malbec, chardonnay, viognier, moscato giallo e a portuguesa alvarinho. Com planta fabril com capacidade para até 500 mil litros, a empresa produz metade para suas linhas e o restante é vendido para terceiros. Sem trabalhar com suco, tem o espumante como carro-chefe e prioriza produções limitadas, garrafas numeradas e envelhecimento em barricas de carvalho de algumas linhas.

A empresa também se destaca com serviços de enoturismo, oferecendo espaço de gastronomia, jardim, áreas para degustação, mirante e produtos exclusivos, como a observação de pássaros. "Este conjunto de opções tem feito com que seja constante o aumento de visitantes. Estamos agregando cada vez mais valor a este serviço para que tenham contato com a natureza. O resultado tem sido muito satisfatório", observa a gestora. A linha Habitat está associada aos pássaros da região, que são expressados nos rótulos.

O público é diversificado, mas 50% tem origem na Região Metropolitana de Porto Alegre. A empresa trabalha por agendamento, com três horários disponíveis de segunda a sexta (10h30, 13h e 15h30) e dois aos sábados (13h e 15h30) para evitar aglomerações. A atuação de mercado se estende a todo o Brasil, com maior concentração no Sudeste, prioritariamente em distribuidores, casas de eventos, delicatessen e público final, com atendimento via site e WhatsApp. É uma das raras vinícolas da cidade que exporta, atendendo clientes em dois países. "São volumes pequenos, mas consistentes, com tendência à expansão", enfatiza.