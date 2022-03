Anjos de Patas resgata e abriga animais abandonados

Logo que chegou em Viamão (RS), em 1999, Sara Vieira se deparou com uma cena que não era comum onde costumava viver: um cãozinho baleado na esquina. Chocada, resgatou o animal e o nomeou de Senhor Bartolomeu. Meses depois, compadecida pelo ocorrido, Sara decidiu fundar o projeto Anjos de Patas, com a expectativa inicial de levar a castração para bairros com altos índices de abandono.

Contudo, percebendo que os bichos precisavam mais do que castração, a organização não-governamental sem fins lucrativos (ONG) reformulou seus objetivos. "O animal fica 20 dias contigo para tratamento, aí passa pelo procedimento cirúrgico, pelo pós-operatório. Tu vai devolver esse animal 40 dias depois de volta pra rua? É cruel isso", afirma a fundadora e presidente da iniciativa. Então, hoje, o projeto tem como propósito principal o resgate, tratamento e o acolhimento de animais abandonados ou maltratados.

No primeiro ano, Sara abrigava todos os 36 bichinhos em sua casa. Com o aumento do número de animais e o estresse que estava gerando, o próximo passo da fundadora foi alugar um sítio na Parada 42 em Viamão. Porém, estava ficando caro arcar com os custos de alimentação dos bichos e aluguel do espaço. Dessa maneira, Sara fez um empréstimo para comprar um sítio, que é hoje a sede do projeto.

O terreno conta com cachorros, gatos, cavalos, além de macacos que já viviam no local. Ao todo são 287 protegidos pela ONG que conta com o apoio de quatro funcionários remunerados e oito voluntários.

O próximo passo de Sara será abrir uma clínica veterinária própria para a realização de exames, tratamentos e cirurgias. para assim, reduzir os custos com os atendimentos.