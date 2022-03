Sindipetro-RS avalia que venda da Refap dependerá de resultado eleitoral

Quando a Petrobras e o Grupo Ultra encerraram, em outubro do ano passado, sem sucesso, a negociação da alienação da refinaria Alberto Paqualini (Refap), a estatal federal afirmou que iria retomar "tempestivamente novo processo competitivo" para esse complexo. Apesar da declaração da companhia, a presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande Sul (Sindipetro-RS), Miriam Cabreira, projeta que a decisão sobre a privatização ou não da refinaria de Canoas somente acontecerá após a próxima eleição para presidente da República e dependerá do resultado do pleito. Miriam, que tomou posse da presidência do Sindipetro-RS em fevereiro, é a primeira mulher a ocupar o cargo na entidade gaúcha e a terceira no País a assumir o comando de um sindicato dessa categoria (já havia ocorrido no Espírito Santo e em São Paulo).

Empresas & Negócios - Quais serão suas metas à frente da presidência do Sindipetro-RS?

Miriam - Estamos em uma disputa, desde 2016, quando mudou o governo, e que vem uma onda de privatização da Petrobras, aos pedaços. Então a gente vem fazendo essa luta contra a privatização, contra o desmonte, e vamos continuar fazendo. E também atuaremos pelos direitos da categoria.

E&N - Dentro dos planos de privatização, a venda da Refap acabou sendo interrompida. A senhora acredita que depois do insucesso da negociação entre Petrobras e Ultra, a refinaria gaúcha pode ainda ser vendida para alguma empresa privada ou essa hipótese ficou distante?

Miriam - Há chance sim. Para este ano, pelo prazo curto e esse cenário instável, acreditamos que seja difícil. Mas, no ano que vem, dependendo de quem ganhar as eleições, a gente vai saber o que se pretende com os ativos da Petrobras. O fato de o negócio não ter sido fechado agora, não significa que essa é uma guerra ganha, até porque desde a criação da Petrobras sempre teve essa disputa em torno do papel da estatal. A Refap, por exemplo, já teve parte vendida (30% para a Repsol YPF) e recomprada pela Petrobras.

E&N - Qual seria o reflexo para o mercado de combustíveis gaúcho da eventual venda da Refap?

Miriam - A Refap não foi vendida nessa leva, mas na Bahia a refinaria (Landulpho Alves) foi repassada para o grupo árabe Mubadala e lá o preço dos combustíveis aumentou mais do que o praticado pela Petrobras. E por que isso? Porque não tem competitividade, justamente porque os mercados são extremamente regionalizados. Se a Refap fosse vendida, seria um monopólio regional privado, não tem outros mecanismos para abastecer o Rio Grande do Sul de forma competitiva. Se a gente quer saber o que aconteceria se a Refap fosse vendida, é só olhar o que está acontecendo na Bahia, é muito simples.

E&N - Qual seria a consequência de uma desestatização total da Petrobras?

Miriam - Privatizar a Petrobras, ou fazer como está sendo feito, que é vendê-la aos pedaços, faz com que o Brasil fique refém das oscilações do ambiente externo, que não temos nenhum controle. A gente está vivendo exatamente agora essa questão com a invasão da Rússia na Ucrânia. O Brasil está refém de duas coisas essenciais: a oscilação do barril do petróleo e do câmbio, que eleva o preço dos combustíveis, e outro fator são os fertilizantes nitrogenados, que também são derivados do petróleo. Quando a gente tem uma companhia estatal como a Petrobras, uma empresa grande e integrada, que atua do poço ao posto, tudo isso traz mais segurança aos cenários externos.

E&N - Então, o reflexo para o Brasil, dentro da cadeia do petróleo, com a invasão da Rússia na Ucrânia é mais intenso devido à Petrobras não ter uma política mais ligada à de governo?

Miriam - Na verdade sim, nós já estamos vendo. No momento em que a gente tem os preços dos combustíveis diretamente atrelados ao câmbio e ao preço do barril do petróleo já estamos vulneráveis ao que está acontecendo no ambiente externo. Outro fator crítico são os fertilizantes nitrogenados, que estão entre os principais insumos para a agricultura brasileira e a gente está vivendo um aumento dos preços dos alimentos. Se a gente tiver problemas para receber fertilizantes nitrogenados da Rússia, que é o nosso principal fornecedor desse produto, ou se a Rússia tiver que subir o preço ou se tivermos que fazer pressão econômica aos russos, tudo isso vai influenciar essa cadeia da alimentação.

E&N - Como a Petrobras deveria atuar?

Miriam - A Petrobras tem que atuar como uma empresa estatal para a gente ter um certo grau de segurança e, no momento, ela não está fazendo isso, por decisão do governo. O que promove o desenvolvimento de um País é a indústria, não é vender o petróleo cru ou commodity, por isso defendemos a Petrobras estatal, para ter essa empresa a serviço da população brasileira. Hoje, estamos totalmente vulneráveis, porque, além de não se ter investido mais na cadeia de fertilizantes nitrogenados, houve um desinvestimento nesse segmento. A Petrobras fechou uma fábrica desse produto, em 2020, no Paraná, e saiu de outras unidades que ela tinha, deixando o setor de fertilizantes nitrogenados. E ela vem fazendo vendas na área das refinarias, colocando à venda oito refinarias, tendo conseguido alienar três (na Bahia, Amazonas e a usina de xisto, no Paraná) até agora.

E&N - Como a senhora considera que deveria ser formulada a política de preços dos combustíveis por parte da Petrobras?

Miriam - Ela deve gerir a política de preços de forma que atenda aos interesses dela como empresa, para que possa continuar fazendo investimentos e sendo uma companhia de energia e não apenas de petróleo, a longo prazo, mas deve olhar também para a função social. A Petrobras é uma empresa que foi criada para garantir o abastecimento da população brasileira. Hoje, a Petrobras tem apenas um foco que é gerar o maior valor ao acionista. Ela nem pensa mais no desenvolvimento a longo prazo, simplesmente diz que o preço do combustível dela é exatamente igual ao internacional. Assim, ela se desobriga de ser responsável pelo abastecimento do País e é justamente isso que está fazendo com que fiquemos totalmente vulneráveis às oscilações do mercado.

E&N - Mas a Petrobras poderia praticar preços mais baixos para os combustíveis?

Miriam - Se ela está explorando no pré-sal a menos de US$ 7,00 (o barril de petróleo), por que quando ela vai formular o preço tem que considerar o preço do mercado internacional, que neste momento é de praticamente US$ 100?

E&N - Como foi esse processo de ser a primeira mulher presidente do Sindipetro-RS?

Miriam - Para ter uma ideia da dificuldade, na categoria petroleira no Brasil, conforme dados da Petrobras, as mulheres representam 16% do pessoal. No Rio Grande do Sul, historicamente, a Refap foi uma das primeiras refinarias a admitir mulheres na área operacional, em laboratórios e outras funções, tudo isso na década de 1980. Uma vez que é permitido acessar o trabalho a partir de concurso público, possibilita um pouco mais a participação das mulheres. É bastante difícil, primeiro é difícil acessar o emprego, depois tem que acessar o movimento sindical, que é algo que desgasta bastante.

E&N - Quantos são e onde atuam os petroleiros gaúchos, além da Refap?

Miriam - São cerca de 800 profissionais. A refinaria é a grande unidade da Petrobras no Rio Grande do Sul. A gente recebe o petróleo para abastecer a Refap a partir de Osório, há um terminal ali e as monoboias (equipamentos que ficam no mar e movimentam petróleo e derivados que chegam e saem por navios) em Tramandaí. Então, temos petroleiros nesse eixo e tem mais um terminal em Canoas, o Tenit (Terminal Niterói), e a usina termelétrica de Canoas, que também é da Petrobras, além de um terminal em Rio Grande.