Estudo quer mapear aumento populacional do Litoral Norte após a pandemia

Um estudo inédito começa a ser desenvolvido entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-RS) Litoral Norte com o apoio de 23 municípios litorâneos com o objetivo de conhecer o número mais exato da população residente na região. O vice-presidente do Sinduscon-RS e coordenador regional do Litoral Norte, Alfredo Pessi Neto, informa que esse trabalho será permanente. De acordo com Pessi Neto, as prefeituras irão encaminhar, de modo sistemático ao Sinduscon-RS, os dados referentes à coleta diária de lixo - com base no volume registrado será feito um cálculo para determinar o número aproximado de quantas pessoas habitam cada cidade.

O estudo leva em consideração o cálculo de que cada pessoa produz 700 gramas de lixo por dia e, deste modo, é feita uma divisão pelo valor total coletado em um determinado período. O lançamento dessa pesquisa estatística deve ocorrer no segundo semestre deste ano, provavelmente, em novembro. Ele explica que com esses dados, os municípios poderão traçar as suas metas e, deste modo, melhorar as suas infraestruturas, ampliando, por exemplo, o saneamento básico e fazendo ações para melhorar a área prioritárias como saúde, educação, segurança pública e, principalmente, na atração de novos investimentos. Pessi Neto explica que, pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020, havia cerca de 500 mil habitantes nas cidades do Litoral Norte. Entretanto, a partir de uma primeira análise do lixo produzido, esse número subiu para 850 mil residentes. "Neste ano, nós vamos fazer o monitoramento, mês a mês, com a ajuda dos municípios para saber se a população cresceu mais e se ela já se aproxima de um milhão de pessoas", destaca. Ele relata que, no momento, a entidade está conversando com as prefeituras a fim de conseguir essa adesão de todos. Um primeiro levantamento, em 2020, constatou que, apenas em Capão da Canoa, a população residente passou de 80 mil habitantes para cerca de 100 mil pessoas. E no último Réveillon foram produzidas, na cidade litorânea, 980 toneladas de lixo, o que projeta cerca de 1 milhão de pessoas, somando residentes e visitantes. Mesmo sem dados oficiais a respeito do aumento populacional, as empresas já perceberam essa mudança, tanto que novos empreendimentos de negócios, saúde e habitacionais não param de surgir na região. Pessi Neto cita, por exemplo, investimentos na área da educação, como a iniciativa do colégio Pastor Dohms em Capão da Canoa. Em junho do ano passado, a instituição construiu um prédio escola com 670 metros quadrados de área construída. "A procura por vaga foi tanta que se esgotou antes mesmo de serem abertas as portas. Cerca de 20% dos estudantes que buscaram ingresso não conseguiram", relata o executivo. O Sinduscon Litoral Norte, em conjunto com a prefeitura de Capão da Canoa, está em tratativas com universidades para instalação de faculdades de Engenharia e Arquitetura e para demais áreas no município. Pessi Neto cita que a entidade vai reunir-se com a Pontifícia Universidade Católica (Pucrs) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) para tratar do assunto.

Novo hospital de Xangri-Lá custou R$ 100 milhões

Empreendimento LifePlus deve abrir as portas ainda durante a temporada

lifeplus/divulgação/jc

O vice-presidente do Sinduscon-RS e coordenador regional do Litoral Norte, Alfredo Pessi Neto, destaca também a chegada de empreendimentos ligados à área da saúde, como por exemplo, o hospital dia Life Plus, em Xangri-lá, que recebeu investimentos de R$ 100 milhões e deve abrir as portas ainda neste verão. "O hospital vem para melhorar o atendimento na área da saúde local, bem como, para atender as demandas de outras cidades localizadas ao redor", salienta. Outro destaque na área da saúde é um empreendimento, que será executado pelo Grupo Pessi Construções e Incorporações, do qual, Pessi Neto é diretor. Ele informa que um complexo hospitalar será construído no centro de Capão da Canoa. Pessi Neto prevê que até a Páscoa deva correr o lançamento da pedra fundamental desse empreendimento e que em setembro deste ano venha a ocorrer o início das obras, que tem como prazo 30 meses de execução. O vice-presidente do Sinducon-RS Litoral Norte informa que as obras do Porto Meridional de Arroio do Sal também estão em fase de aprovação junto aos órgãos ambientais. Neste momento, os papéis estão tramitando em Brasília e no Rio Grande do Sul para encaminhar o empreendimento portuário. Para o desenvolvimento dos 23 municípios sob a jurisdição do Sinduscon-RS Litoral Norte, a entidade também trabalha com as prefeituras para o bem-estar de moradores, veranistas e a vinda de empreendedores. Neste sentido, o Sindiscon-RS auxilia os prefeitos na tomada de decisão e também em tudo aquilo que possa contribuir para "modernização" de planos diretores, em via de aprovação. De acordo com ele, neste momento, Xangri-lá já está aprovando o seu plano diretor e Tramandaí está para começar. Pessi Neto explica que o Sinduscon-RS procura orientar com informações que contribuam na modernização dos planos diretores, como por exemplo, adaptá-los a uma nova realidade de mercado. "Que eles atendam às novas necessidades das pessoas, como a preferência por imóveis compartilhados, ou imóveis com 200 a 250 metros quadrados ou mais, aspectos que muitos planos diretores atualmente não permitem. Ele lembra também que 80% do desenvolvimento da região litorânea ocorre por causa da atividade da construção civil. "Toda a cadeia produtiva inicia na construção casas, prédios, loteamentos, condomínios, que por sua vez, geram outros serviços e empregos. Ele informa que Capão da Canoa e Xangri-lá são os grandes pólos da construção civil no Litoral Norte. Estes municípios são seguidos por Tramandaí e Imbé na atualidade. Segundo ele, o Sinduscon-RS Litoral Norte também atua com as prefeituras na preservação do meio ambiente para cuidar das praias. "O mar, as lagoas não podem ser poluídas. É necessário um cuidado com o lençol freático que é baixo", comenta. Pessi Neto informa que o Sinduscon-RS vem trabalhando há muito tempo em relação a esta questão. "Estamos inclusive visitando outros locais em que as técnicas de saneamento são mais avançadas e, deste modo, poder ajudar as prefeituras nas tomadas de decisões. Nós já visitamos Gramado e outras cidades fora do Rio Grande do Sul, indo a Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro", acrescenta.



Condomínios atraem mais residentes para o Litoral Norte

Últimas áreas disponíveis em Xangri-Lá receberão empreendimentos nos próximos anos

Fernanda Pitol/divulgação/jc