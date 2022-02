Cidadão pode sacar saldo existente do FGTS em pelo menos 16 situações

O governo federal estuda liberar uma nova rodada de saques do dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O valor autorizado deve ser de até R$ 1.000 por profissional, mas a média deve ficar abaixo disso porque algumas contas têm saldo inferior. Ao todo, 40 milhões podem ser beneficiados.

Mesmo sendo um fundo do trabalhador, o acesso ao dinheiro é limitado e só pode ser feito nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria e aposentadoria, entre outras. Há ainda uma nova modalidade, criada em 2019, que é o saque-aniversário.

O dinheiro do Fundo de Garantia é depositado mensalmente pelo empregador no caso dos funcionários com contratação por meio da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O montante corresponde a 8% do salário. Em cada empresa que o trabalhador é registrado, uma nova conta é aberta. Para consultar quanto há disponível, o trabalhador pode acessar o aplicativo do FGTS.

Nos últimos anos, os valores do FGTS têm sido usados para tentar sanar crises econômicas. Em 2020, em meio à pandemia de coronavírus, o governo liberou o saque de até um salário mínimo (R$ 1.045 na época), no chamado FGTS emergencial. Em 2017, Michel Temer liberou a retirada dos valores em contas inativas, quando por exemplo o trabalhador pede demissão da empresa, caso em que ele não tem acesso ao fundo.

Segundo a Caixa, o saldo da conta do trabalhador no FGTS é corrigido todo dia 10 do mês. Quando fizer o pedido do saque, o cidadão pode solicitar que o pagamento seja efetuado após o crédito dos juros e da correção monetária daquele mês.

Para solicitar o resgate do dinheiro, no entanto, o profissional precisa ficar atento à documentação necessária. Apenas nas demissões sem justa causa ou fim do contrato temporário o empregador é quem deve enviar os documentos. Nos demais casos, eles devem ser apresentados pelo cidadão.

O saque do dinheiro também tem regras. Para quem tem Cartão do Cidadão e vai retirar até R$ 1.500, o dinheiro é sacado nas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui. Para valores maiores, o trabalhador precisa ir até uma agência, com documento de identificação.

Há ainda uma nova modalidade, o saque digital, serviço disponível desde fevereiro de 2020. Nele, o profissional acessa o aplicativo do FGTS para consultar os valores já liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade em qualquer banco, sem necessidade de ir até uma agência.