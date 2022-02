Links patrocinados vão parar na Justiça

Nas gôndolas de supermercado, a indústria que deseja obter maior exposição dos seus produtos costuma pagar para ficar nas prateleiras que estão à altura dos olhos do consumidor. O varejo cobra pela visibilidade do produto. Quem expõe suas mercadorias na prateleira rente ao chão, por exemplo, não paga nada. Tudo para incentivar a compra por impulso.

Na internet, o Google, o maior site de buscas do mundo, descobriu que pode fazer o mesmo. No lugar da prateleira na altura dos olhos, estão os links patrocinados no alto da página.

Se o leitor está procurando por imóveis, por exemplo, pode digitar nomes como Imovelweb, Zap Imóveis ou de imobiliárias conhecidas. O site de cada uma delas vai aparecer na busca, mas muitas vezes em links no meio ou no final da página.

No topo da busca, surge quem pagou mais pelo espaço: o chamado link patrocinado. A prática é comum, mas virou campo de guerra quando as empresas perceberam que poderiam usar a ferramenta para aparecer primeiro em buscas feitas diretamente pelo nome de seus concorrentes.

Nas buscas feitas pela reportagem nos últimos dias por nomes de sites imobiliários, por exemplo, o alto da página de resultados foi ocupado, em diferentes momentos, pela Loft, startup do setor especializada em compra e venda de imóveis, e pela Quinto Andar.

Os links patrocinados diferem pouco em aparência em relação ao link comum. O consumidor desavisado facilmente vai clicar em um link, pensando se tratar da empresa que ele buscou, mas acaba direcionado para o site do concorrente. A cada vez que isso acontece, o Google é remunerado.

O recurso é extremamente dinâmico: um link patrocinado pode ficar no ar apenas por algumas horas, apenas para determinada região, e direcionado para um perfil de público específico identificado pelo Google, de acordo com o interesse do anunciante. Ao buscar por uma empresa, o internauta pode encontrar até quatro links patrocinados antes de chegar no que o Google chama de "resultado orgânico", o site da empresa.

"O CPC, ou custo por clique, costuma ser bem maior que o CPM, o custo por milhão, que é o valor que o anunciante paga para deixar um banner publicitário em uma página", diz Deoclides Neto, CEO da Juit, startup especializada no universo jurídico.

"No leilão do Google para venda de links patrocinados, um anunciante pode querer pagar até R$ 5 por um clique em determinada palavra, que pode ser o nome da própria empresa, inclusive. Mas se outro estiver disposto a pagar R$ 25 pelo mesmo clique, é o anúncio dele que estará no topo da busca", diz.

Para a Justiça brasileira, o comportamento é considerado ilegal, por configurar desvio de clientela, uso indevido da marca e concorrência desleal, com base no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96).

Empresas que veem seu nome sendo preterido em uma busca na internet pelo nome do rival têm recorrido aos tribunais. Levantamento da Juit para o jornal Folha de S.Paulo aponta que é crescente o número de decisões judiciais envolvendo links patrocinados ano após ano. Em 2015, por exemplo, foram 26 decisões; no ano passado, 133.

"Apenas em 2020, por conta da pandemia, houve uma desaceleração sobre o ano anterior, uma vez que os tribunais ficaram quase três meses fechados", diz Neto, ressaltando que, desde 2009 até a segunda semana de fevereiro deste ano, foram 658 decisões na Justiça envolvendo links patrocinados.

A maioria delas é favorável às empresas que se sentiram prejudicadas. O foco da queixa está no primeiro link patrocinado, que tem a maior capacidade de desvio de tráfego e é o que custa mais caro. As multas, porém, são irrisórias para grandes anunciantes: variam de R$ 5.000 a R$ 200 mil.

Um dos casos mais rumorosos, que ainda está em curso, é o do Magazine Luiza e o da Via, dona das redes Casas Bahia e Ponto. Ambas as empresas pagaram para aparecer na busca uma da outra com links patrocinados.

A briga começou na Black Friday, que se tornou a data mais importante do varejo online, antes mesmo do Natal. As duas companhias acabaram entrando na Justiça acusando uma à outra de concorrência desleal.

Procuradas, as empresas dizem que não comentam processos em andamento. A reportagem apurou que os links patrocinados já foram retirados da busca uma da outra.