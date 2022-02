Mamma Mia prevê alta de 60% na receita com novas lojas na Capital e em SC

Os almoços fartos de fim de semana da família de Julinho Cavichioni carregavam a tradição dos pratos italianos presentes em uma família com raízes no país europeu: o galeto assado, a polenta brustolada e a pasta da mama inspiraram a cabeça de um menino de 18 anos a abrir um restaurante. Nascido em uma região rural em torno de Gramado e Canela, Cavichioni ajudava o pai na lida da roça, e aos 11 anos, separava o que plantava para poder ter controle sobre aquilo que produzia. Quando, em 1976, a família se mudou para a área urbana de Gramado, a primeira empreitada foi um armazém de secos e molhados que vendia produtos a granel como batata, cebola, arroz, rapadura e também "o famoso martelinho de pinga, onde eu tinha os meus clientes", conta Cavichioni. O garoto se emancipou aos 16 anos para abrir a Pizzaria das Hortênsias e, dois anos mais tarde, nasceu o Galeto Mamma Mia. Com 37 anos de mercado e 20 operações estabelecidas no RS, a franquia do Galeto Mamma Mia agora chega a Santa Catarina, e prepara duas novas lojas em Porto Alegre: no Cais Embarcadero e outra na zona Sul, onde ficava o antigo Bologna. À frente do Grupo JPLP, que também administra as marcas El Fuego, Neni Café Bar e Restaurante e Neni Pizza e Pasta, Julinho Cavichioni projeta um aumento de 60% no aumento do faturamento.

Empresas & Negócios - Você fundou o Mamma Mia com 18 anos, como foi isso?

Julinho Cavichioni - Estou com 55 anos, sempre fui ambicioso e sonhador. Já tinha uma veia empreendedora desde pequeno, nasci na parte agro no interior de Gramado e era o mais novo de sete irmãos. Hoje eu posso falar com tranquilidade do meu trabalho na roça, de como eu separava o meu plantio para saber o quanto eu produzia, é algo que nasceu comigo. Em 1976, a minha família se mudou para o meio urbano de Gramado e, junto do meu pai, montamos um armazém de secos e molhados, na época era comum vender tudo a granel. Tínhamos um espaço para o bar onde eu servia o famoso martelinho de pinga, tendo os meus próprios clientes, já nessa época com 11 anos. Aos 16 anos me emancipei para poder tocar com exclusividade o meu negócio, a Pizzaria das Hortênsias, na estrada entre Gramado e Canela, onde em 1985 eu abriria o Galeto Mamma Mia.

Empresas & Negócios - De onde surgiu a ideia para o Galeto Mamma Mia?

Cavichioni- De tudo o que nós fazíamos nos almoços tradicionais de uma família grande de italianos, que não faltava nunca uma polenta brustolada, pastas que a mama preparava, e o galeto. O meu pai foi uma das pessoas que me ajudou muito no começo, e foi com ele que criamos o segredo do tempero do galeto que servimos. No primeiro restaurante eu participava de todo o processo: desde a produção da polenta, o segredo da maionese, a plantação de radicci, sempre aprimorando. Hoje, por exemplo, no assunto radicci, temos a produção própria, o meu primo, nas terras do meu avô paterno é responsável pela nossa produção de radicci em um sistema hidropônico, não contém nenhum tipo de produto tóxico, sendo totalmente orgânico. A preocupação é oferecer mais qualidade no que é servido para o nosso cliente. Isso me dá tranquilidade de ter uma marca perpetuada por 37 anos, e ainda buscamos, cada vez mais, melhorar as receitas que já temos.

Empresas & Negócios - Quanto tempo levou a expansão?

Cavichioni - O primeiro restaurante foi aberto em abril de 1985, em Gramado. Em outubro de 1986 eu já estava inaugurando em Porto Alegre a primeira filial. Em seguida, estávamos abrindo mais operações, o nosso grupo que se chama JLPL abrange além do Mamma Mia, o Neni Restobar e o Pizza e Pasta, e também o El Fuego. Mas o foco principal é a expansão da rede de franquias do Mamma Mia Express. Fizemos toda uma releitura para oferecer as opções de 20 pratos, com os principais elementos do restaurante tradicional em um estilo rápido, sem perder a qualidade.

Empresas & Negócios - O modelo express surgiu com a pandemia?

Cavichioni - Não, isso é um sonho meu antigo. Começamos desde o ano de 2010, com operações mistas, onde temos o restaurante, e também a opção de serviço na praça de alimentação dos shoppings. Com a pandemia, fizemos um retrofit de todo o modelo express, com uma operação exclusiva para expandir as franquias desta modalidade, consagradas no Shopping de Canoas e no BarraShoppingSul.

Empresas & Negócios - A expansão para Santa Catarina está consolidada?

Cavichioni - Sim, estou em Santa Catarina e acabo de assinar essas novas parcerias. Será em Florianópolis, no Floripa Shopping, em dois meses mais ou menos, e também vamos lançar o delivery. Ainda estou conversando para atendermos o continente. Além disso, em setembro vamos iniciar uma operação no Outlet do grupo Iguatemi em Tijucas, um pouco antes de Camboriú.

Empresas & Negócios- E depois vão em busca de outros estados?

Cavichioni - É o nosso objetivo, mas em 2022 a tendência é que fiquemos focados em consolidar muito bem SC, e consequentemente, em 2023, o foco será expandir para o Paraná e São Paulo. Mas nada impede, como são as possibilidades de negócios, que a gente expanda antes.

Empresas & Negócios- A consolidação da expansão das franquias sempre foi um objetivo?

Cavichioni - Na primeira vez que fui a São Paulo, e vi o M do Mcdonald's (na época, não existia em Porto Alegre), me interessei em saber como funcionava, e ao saber sobre a história da franquia americana, nasceu a vontade de preparar uma empresa para ser franqueada. A sede do galeto Mamma Mia fica em um prédio de 1.640 m², construído em Gramado. A parte de cima servia aos treinamentos para os novos franqueados, na época não tinham as ferramentas que nós temos hoje, então o segundo andar, construído em 1992, foi com o objetivo de ser um centro de treinamento. Com toda a evolução, agora este segundo andar passou a ser o centro administrativo da empresa. Para os novos projetos, contratei umas das melhores empresas, se não a melhor, que é a Francap, para nos assessorar com toda a parte de documentos, o processo, o passo a passo. No Mamma Mia nós não temos a ambição de ser a maior empresa franqueadora, mas sim, uma das melhores.

Empresas & Negócios- Qual a expectativa de receita para 2022?

Cavichioni - Projetamos três cenários de faturamento para 2022, o mais otimista é um aumento de 60% em relação ao ano passado. Com a expansão das franquias e a abertura de novas unidades na Capital (uma no Cais Embarcadero e outra na zona Sul, onde ficava o antigo restaurante Bologna), acreditamos em um bom retorno.

Empresas & Negócios - Como vai ser a operação do Embarcadero?

Cavichioni - Será um Mamma Mia um pouco diferente, sim! Não vamos oferecer a sequência de pratos tradicionais, vai ser a la carte como no express, mas com maior requinte.