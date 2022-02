Casa de Apoio Madre Ana acolhe famílias de pacientes da Santa Casa

O perfil dos pacientes que chegam na Casa de Apoio é de vulnerabilidade social. A maioria dos casos são de crianças com doenças cardíacas, com necessidade de transplante ou com câncer. Desde a sua inauguração, mais de 3,5 mil hóspedes passaram pelo espaço, sendo 60% provenientes de fora do Rio Grande do Sul.

A Biblioteca Jardim das Letras conta com um catálogo de mais de sete mil livros à disposição de todos os hóspedes da Casa de Apoio Madre Ana. O espaço foi uma iniciativa liderada pela jornalista Tânia Carvalho, que fez uma grande campanha de arrecadação de livros. Junto a ela, a bibliotecária Graça Lubisco Leães ficou responsável pela catalogação e organização de todos os livros. A Biblioteca conta, ainda, com o apoio de um grupo de voluntárias da Santa Casa.

A instituição também recebe, de terça a quinta-feira, uma iniciativa de alunos da Universidade Federal de Ciências da Saúde (Ufcspa), no qual eles fazem contação de história para as crianças. Outro projeto também na Casa de Apoio é o "Mão Criativas", voltado para o ensinamento de artesanato para adultos. Atualmente, eles contam com 13 funcionários e 80 leitos, inclusive, estão ocorrendo obras no 4º andar do prédio para expansão de 20 leitos

O objetivo é aumentar as chances de cura dos pacientes e, para isso, a casa oferece apoio pedagógico, psicológico e assistencial em um momento no qual o paciente e a família estão muito fragilizados. A Gruta Gruta Nossa Senhora de Lourdes e a Capela Sagrado Coração de Jesus são espaços de acolhimento espiritual e oferecem missas e atividades religiosas abertas à comunidade. Aliás, o nome que a casa carrega é em homenagem à primeira enfermeira da Santa Casa, que trouxe a congregação das Irmãs Franciscanas para o Brasil.

Durante o tratamento de crianças, muitas famílias saem do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados para serem tratadas na Santa Casa de Misericórdia - contudo, muitas têm dificuldades em encontrar um lugar para ficar. Visando dar um acolhimento humanizado a essas famílias, a Santa Casa construiu a Casa de Apoio Madre Ana. Os hóspedes, além da moradia, têm direito a cinco refeições diárias, acesso a cozinha e ao refeitório, material de higiene e a brinquedoteca, sendo este o local favorito dos pequenos.

Instituição mantém atendimento por meio de doações

A pandemia está sendo um momento de muitos cuidados para a Casa de Apoio. Os acolhidos contam com a ajuda do Controle de Infecção da Santa que demanda os protocolos a serem seguidos pela instituição. Nos últimos tempos, as oficinas de artesanato são feitas com distanciamento e o cuidado com álcool em gel e máscara. E, dependendo do aumento de casos, todas as atividades são suspensas e as crianças têm que ficar mais reclusas. "E aí a gente tem aquela reclamação de que as crianças têm que ficar no quarto, mas infelizmente é pelo bem maior delas. Então às vezes ele tem que comer no quarto dependendo da situação", revela Juliana.

Em maio, a Casa de Apoio Madre Ana completará seis anos e, para manter-se funcionando, eles sobrevivem exclusivamente através de doações. Em média, são necessários R$ 65 mil por mês para oferecer moradia, alimentação, material de limpeza e de higiene para todos os hóspedes.

Para doar dinheiro, basta acessar o site https://amigos.santacasa.org.br/areas-de-apoio/doe-acolhimento-casa-de-apoio-madre-ana, podendo escolher doar uma vez ou mensalmente. Ou pelo Pix: [email protected] Outra forma de contribuição é diretamente no setor Financeiro/Tesouraria da Santa Casa, no endereço: Rua Prof. Annes Dias, 295 (De segunda a quinta, das 9h às 11h e das 14h às 16h. Sextas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 16h). Doações diretas para esta causa não podem ser abatidas no Imposto de Renda.

Também é possível ajudar a Casa de Apoio com doações de alimentos não-perecíveis, produtos de higiene e limpeza, mobiliário e eletrodomésticos, livros, roupas, calçados e acessórios para Doações podem ser entregues diretamente na portaria da Casa, de segunda a sexta, das 8h às 18h e aos sábados e domingos, das 8h ao meio-dia e das 13h às 18h: Rua Vigário José Inácio, 741 (em frente ao hotel Embaixador), no Centro-Histórico. O local conta com garagem.