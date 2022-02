Estiagem reacende debate sobre importância da irrigação na agricultura

Pior ainda, em muitos casos, os administradores públicos agem como cúmplices de empreendedores urbanos e rurais que aterram banhados, poluem nascentes e operam impunemente como "exterminadores da biodiversidade", expressão do próprio Dutra, que critica o espírito predatório de empresários rurais ou urbanos que pretendem fazer obras - açudes, por exemplo - sem respeitar as leis ambientais, criadas para o bem comum. "A busca do crescimento econômico a qualquer preço fere o equilíbrio do meio ambiente e atenta contra a saúde pública", diz o professor, que leciona em Rio Grande mas mora em Pelotas.

Evidentemente, os danos atingem também a coleta de impostos, obrigando os governos a conter gastos agora e nos próximos exercícios fiscais. Para receber um caminhão-pipa entregue no dia 4 de fevereiro, a prefeitura de Lavras do Sul desembolsou R$ 70 mil, mas o que lhe valeu mesmo foram os R$ 286 mil garantidos por uma emenda do deputado federal Afonso Hamm.

A falta d'água para as atividades agrícolas e urbanas aumentou sobretudo nesses últimos dois anos em que o fenômeno climático La Niña malbaratou a distribuição das chuvas no Estado. Em fins de janeiro, 277 municípios gaúchos haviam sido enquadrados pelo governo federal em situação de emergência, com perdas agrícolas estimadas em mais de R$ 30 bilhões - valor que impacta negativamente várias cadeias produtivas, especialmente os setores de transporte, armazenagem, comércio e beneficiamento industrial de produtos primários.

Excelência hídrica é uma busca constante para o homem do campo gaúcho

Sem irrigação, tanto as lavouras como as criações estão sujeitas a um colapso em caso de seca. É emblemático o caso da pecuária leiteira: com a falta de pastagens, a produção de leite costuma cair no verão. Este ano, houve uma redução de mais de 1 milhão de litros diários na ordenha do rebanho gaúcho.

Até o ano de 2011, dos 429,9 mil estabelecimentos agrícolas existentes no RS, apenas 10,8 mil utilizavam algum tipo de irrigação em lavouras de sequeiro, representando 2,51% do total. Desde a criação do programa estadual de irrigação em 2009, as áreas irrigadas em lavouras de sequeiro dobraram. Somando a área cultivada das principais lavouras de verão - soja (6 milhões de ha) e milho (1,2 milhões); mais feijão, frutas e fumo -, a irrigação corresponde a cerca de 220 mil hectares, sendo a maior parte usando pivôs.

Uma eterna queda de braço entre meio ambiente e o agro

No Código Florestal, estão previstas duas áreas: as Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e as Áreas de Reserva Legal (ARLs). APPs são aquelas áreas mais sensíveis, por exemplo, margens de rios, encostas de morros, e que precisam de uma proteção especial, com utilização restrita. ARL são aquelas definidas no interior da propriedade, para que não haja o corte total da vegetação, ou seja, cada propriedade deve dar a sua parcela de contribuição para a preservação ambiental. Esta área, no RS, é de 20% (o menor percentual do país). "Estas áreas não são intocadas, mas são bastante restritas", esclarece Martini.

Martini esclareceu que não há nenhum impedimento para o licenciamento das atividades de irrigação, desde que respeitados os limites impostos pelo Código Florestal brasileiro por propriedades regularizadas. Para atender urgência da crise hídrica, ficou acertado que a Fepam indicará as medidas técnicas possíveis para uma autorização provisória para a atividade de irrigação, que independerá da regularização do Cadastro Ambiental Rural do imóvel - a regularização poderá ser feita posteriormente. Foi um avanço, mas sem deixar nada para trás: qualquer procedimento simplificado indicado pela Fepam será anexado aos autos da ação civil pública do Pampa para homologação judicial.

No dia 12 de janeiro, o promotor Martini foi convidado a uma reunião com secretários estaduais na Casa Civil, mais a presidente da Fepam. Tema: as dificuldades no licenciamento das atividades de irrigação atribuídas à ação civil pública no Pampa.

Para Lopes, o ambientalismo virou uma bandeira política que tolhe a liberdade do empreendedor privado. "O MP tranca tudo nos dois biomas rio-grandenses - Pampa e Mata Atlântica". Nesse último bioma, que domina a Metade Norte do Estado, a queixa dos ruralistas é que qualquer obra de represamento de água obriga o agricultor a deixar 20% da área para preservação permanente ou reserva legal. "Nesse contexto", diz Lopes, "nenhum agricultor vai buscar licenciamento ambiental porque, para guardar água, teria que abrir mão de uma parcela de área agricultável". Ao que responde o procurador Martini: "É a lei." Não só a lei: desde 2015 corre por fora uma ação civil pública da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre contra o decreto estadual 52431/2015, que criou facilidades para o licenciamento de projetos de irrigação no Pampa. Segundo o MP, o Estado não pode legislar mais permissivamente do que a União. O processo está em andamento. Nos bastidores, rolam os dados.

Segundo Domingos Lopes, coordenador de meio ambiente da Federação da Agricultura do RS, "não temos problemas no órgão de licenciamento ambiental, nem de crédito ou de energia elétrica; temos embargos jurídicos", supostamente colocados pelo Ministério Público do Meio Ambiente. Ao que responde o procurador Daniel Martini, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente: "O Ministério Público não embarga nada, apenas zela pelo cumprimento das leis", a começar pelo Código Florestal, de 1967.

A quem observa de fora, pode parecer que a Farsul e o Ministério Público do Meio Ambiente estão mantendo uma espécie de diálogo de surdos em torno do que se pode e o que não se pode fazer na agricultura. O MP se declara "aberto ao diálogo" e a Farsul diz estar "em busca de um entendimento com instituições públicas e privadas". Na prática, há um confronto de ideias: enquanto a Farsul defende a livre iniciativa, o MP zela pelo cumprimento da legislação.

Quem busca prevenção colhe os frutos na lavoura

O seu sucesso mais recente veio com a adoção de uma nova (nem tão nova) técnica de preservação de recursos hídricos. Na Fazenda Librelotto existe um açude de dois hectares que, nas estiagens de verão, perdia três quartos da água. Com a implantação de terraços recomendados pela Embrapa, Librelotto viu a água das chuvas se manter nos canais adjacentes às grandes curvas de nível; ficou provado que a umidade retida nas partes altas não deixa o volume do açude cair abaixo do normal. "Agora vai dar para fazer um projeto de irrigação de dez hectares que eu vinha adiando porque temia ficar sem água".

Dono de 50 hectares, ele arrenda 130 ha do pai, pecuarista inveterado. Começou plantando soja e trigo. Hoje alterna lavouras de soja, milho e trigo de duplo propósito, mais pastagens de aveia e azevém, visando intensificar a pecuária de carne (cria 300 a 400 animais por ano). "É a técnica de colocar os ovos em mais de uma cesta", diz Librelotto, cujos dias de campo atraem centenas de amigos e curiosos. As visitas também se sucedem no dia a dia. Não é para menos. Ele tem muita coisa para mostrar.

"Na seca todos sofrem", diz Ivonei Librelotto, agricultor em Boa Vista das Missões, no Norte do RS, "mas, para não ficar só torcendo por chuva, pode-se prevenir". Aos 55 anos, ele se assume como um "gringo pão duro" que vem dando certo desde que fechou uma parceria com a Embrapa, em 2008. Hoje a unidade de Passo Fundo da estatal de pesquisa agrícola o aponta como referência no uso de práticas agronômicas corretas.

Redução na safra de uva pode chegar a 150 mil toneladas

Fontes da vitivinicultura da Serra Gaúcha dizem que o ano-safra será encerrado com perdas agrícolas consideráveis. No início de fevereiro, as estimativas eram de uma queda de 20% na produção. Das 750 mil toneladas esperadas (uma grande safra de uvas), já se esperava colher 600 mil, mas ainda será preciso esperar até a colheita das variedades mais tardias, em abril. O certo é que desde agosto do ano passado as coisas não andaram bem, segundo o agrônomo Henrique Pessoa dos Santos, doutor em fisiologia vegetal da Embrapa de Bento Gonçalves.

Nos seis meses transcorridos até 31 de janeiro, a Serra Gaúcha registrou 532 mm de chuva, ou 56% da média (938 mm) dos últimos 30 anos. Os piores meses foram novembro e dezembro, com apenas 69 mm de chuva contra 284 mm na média do mesmo bimestre. Pode-se argumentar que choveu o suficiente, já que as videiras requerem de 400 mm a 600 mm de chuva no ciclo que vai de agosto a fevereiro. Na realidade, porém, a combinação de estiagem com calorões aumenta a evaporação, provocando um estresse que se manifesta, por exemplo, no amarelecimento das folhas de videiras situadas em áreas menos úmidas, fenômeno que pode reduzir a produção desta safra e, ainda, abalar o próximo ciclo produtivo da safra 2022/23. "Nas parreiras que amarelaram e ficaram sem folhas", aconselha Pessoa dos Santos, "os produtores devem avaliar se não é o caso de erradicar essa parte do parreiral". O amarelecimento pode ser sinal de haver ali um solo pedregoso que não garante o futuro da produção por escassez de umidade.

Embora seja muito eficiente na busca de água no subsolo, a videira pode sofrer na superfície com o excesso de calor. Se as folhas não cumprem sua função, os frutos restam prejudicados. É consenso que as variedades mais precoces como bordô, niagara e chardonnay não sofreram com a estiagem. As intermediárias como merlot já acusaram perdas, mas o maior risco ronda as variedades tardias. "Se não chover em fevereiro, a isabel e a cabernet sauvignon serão as mais sacrificadas", diz Pessoa dos Santos, lembrando o detalhe crucial da viticultura: a uva é fruta que não pode ser colhidas verde, como a bananas ou a manga, porque só amadurece no pé. Além disso, não se pode ignorar que a estiagem pode degradar tanto os teores de açúcar como os de acidez, comprometendo a qualidade de sucos, vinhos e demais produtos. Por lei o teor de açúcar pode ser corrigido, mas a acidez não.

À luz do que vem ensinando a professora La Niña e pelo que já sabe em 30 anos de estudos e pesquisas, o fisiologista Pessoa dos Santos recomenda: talvez seja o caso do viticultor consciente conversar com os vizinhos para providenciar uma forma de armazenar água de alguma vertente pródiga. E há outras saídas. Uma das medidas que vêm se espalhando na Serra é a cobertura de plástico sobre as videiras: além de proteger as plantas da insolação e dos ventos, ela pode reduzir em 40% o consumo de água. Essas e outras opções de manejo costumam ser discutidas a cada estação pelos integrantes do Conselho Permanente de Agrometeorologia do Rio Grande do Sul, instituição que, modo de dizer, só pensa em chuva. A próxima reunião será em abril.