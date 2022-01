Polo Films pretende investir R$ 25 milhões neste ano no Estado

Crescimento de faturamento, de investimentos e de produção, esse é o foco no momento da Polo Films, empresa que possui uma planta de produção de filmes de polipropileno biorientado (BOPP) em Montenegro e que atua na manufatura da cadeia de embalagens plásticas flexíveis. De acordo com o CEO do grupo, Antonio Jou Inchausti, no ano passado a companhia investiu em torno de R$ 25 milhões no aprimoramento da sua unidade e para 2022 é esperado um aporte semelhante. Além da melhoria da sua performance, a Polo Films está apostando na diversificação da linha de seus produtos.

Empresas & Negócios - Como foi o desempenho da Polo Films quanto ao seu faturamento no ano passado e o que foi realizado de investimentos?

Antonio Jou Inchausti - O nosso faturamento aumentou em 50% em 2021 em relação ao ano anterior. Foi em torno de R$ 800 milhões em 2020 e em 2021 superou R$ 1,2 bilhão. No ano passado, foram investidos mais de R$ 25 milhões (na melhoria da eficiência dos equipamentos da planta de produção) e em 2022 serão mais R$ 25 milhões.

E&N - O que explica o crescimento de faturamento?

Inchausti - Investimos muito no nosso time e nos equipamentos e isso fez com que a gente conseguisse elevar a produção, mas, além disso, nós iniciamos de uma forma mais forte uma operação de revenda. Nós entendemos que atendemos ao mercado de embalagens flexíveis e não deveríamos ficar limitados só ao que produzimos (BOPP - filmes plásticos que são usados em embalagens de alimentos, salgadinhos, rótulos, entre outras aplicações). Então a gente abriu o leque para entregar ao mercado outras opções de substratos e isso potencializou o nosso volume de vendas e a diversificação do nosso portfólio.

E&N - Que substratos são esses?

Inchausti - Estamos falando de CPP (Polipropileno Cast) e o BOPET (poliéster biorientado). Nós produzimos apenas o BOPP, os demais a gente compra com parceiros nossos e entregamos junto para os mesmos clientes que adquirem o BOPP.

E&N - Como a planta de Montenegro está se comportando quanto ao volume de produção?

Inchausti - Desde 2018, estamos investindo pesado nas nossas linhas de produção e isso vem dando uma resposta bastante impressionante. A gente vem subindo o nível ano a ano, em 2020 produzimos em torno de 58 mil toneladas. Já em 2021 alcançamos em torno de 60 mil toneladas, mais cerca de 5 mil toneladas que compramos e revendemos, o que potencializou ainda mais as nossas vendas.

E&N - Onde serão concentrados os investimentos em 2022?

Inchausti - Basicamente na atualização dos equipamentos produtivos. Estamos trocando drivers (programas que lidam com o sistema operacional) por modelos mais modernos, com maior controle, que vão dar mais eficiência. Estamos investindo pesado em duas frentes, na pesquisa e desenvolvimento, envolvendo equipamentos que meçam o vapor d'água e a umidade com mais precisão, além da digitalização da companhia. Por que a questão do vapor d'água é importante? Porque o filme é usado para embalar alimentos, quanto maior for a barreira ao vapor d'água, mais tempo ele poderá ficar na prateleira sem estragar.

E&N - O investimento será desembolsado em que momento do ano?

Inchausti - De janeiro a dezembro, durante todo o ano. Em março tem uma parada na unidade, quando estará a maior parte do investimento concentrada.

E&N - O aporte possibilita também o incremento de produção ou somente melhora a eficiência da tecnologia?

Inchausti - Nós vamos aumentar a produção. A gente vai passar de 60 mil toneladas anuais de BOPP para 62 mil toneladas ao ano. Nós vamos produzir mais, usando menos matéria-prima.

E&N - Do total das vendas da Polo Films, quanto é voltado para a exportação?

Inchausti - Nossa exportação gira em torno de 35% a 40%. O foco é América Latina e Estados Unidos e um mercado muito importante para nós é aqui do lado, a Argentina. Nós estamos mais ou menos a mesma distância de Buenos Aires do que de São Paulo, até um pouco mais próximo. Temos quase 30% do market share na Argentina.

E&N - E no mercado nacional, qual é o destino principal dos produtos?

Inchausti - Muito concentrado em São Paulo. Do mercado interno, entre 60% e 70% das vendas estão lá.

E&N - Como está sendo o desempenho do mercado de BOPP durante a pandemia de coronavírus?

Inchausti - O mercado brasileiro de BOPP, no ano de 2020, quando começou a pandemia, cresceu 16%. Em 2021, permaneceu similar ao ano anterior e, para 2022, visualizamos uma redução de 2% a 3%.

E&N - Quais são os novos produtos apresentados pela empresa no ano passado?

Inchausti - Lançamos duas linhas em 2021. O FlexProtec é um filme que tem nanopartículas, íons de prata, dentro da sua composição, o que elimina microrganismos como fungos, bactérias e vírus. Isso dá uma segurança para quem está comprando determinado alimento. Além disso, como ela elimina outros microrganismos, também preserva o alimento por mais tempo.

E&N - Qual foi a outra linha criada?

Inchausti - A outra chamamos de b-flex, que é um filme biodegradável. Ele não é um filme que gera aquele famigerado microplástico. A tecnologia que usamos é um aditivo que quebra as cadeias e permite que os microrganismos consumam o material e isso só acontece para o filme que vai parar no aterro sanitário, uma vez ali o material se decompõe. Existe um estudo da fundação Ellen MacArthur, da economia circular do plástico, que indica que no mundo 40% do plástico vai acabar em aterros. Então, para esses 40% nós temos essa solução.

E&N - Sua avaliação sobre a imagem do plástico como vilão devido ao seu impacto ambiental?

Inchausti - O problema não é o plástico em si, ele pode ser reciclado, pode ser reutilizado, então o problema, na minha visão, é a destinação inadequada. Passa também por estruturas que possam ser recicladas. As embalagens foram sendo feitas, ao longo dos anos, sem ter na cabeça o que iria acontecer com esse material depois. Misturaram-se muitos plásticos diferentes e isso dificulta a reciclagem. Hoje, já se tem consciência disso e se desenha a embalagem monomaterial, que seja reciclável. Eu acho que pensar em um mundo sem plásticos é pensar de forma equivocada, acho que o plástico, por ser barato e leve, proporciona que muitas pessoas tenham acesso a alimentos, de forma segura, que de outra maneira não teriam.

E&N - O que esperar quanto aos preços de matérias-primas da cadeia do plástico para 2022?

Inchausti - É uma preocupação que a gente tem e está sempre olhando. Mas, estamos vendo que os preços das matérias-primas já começaram a arrefecer. A gente está vendo uma redução na Ásia, na segunda geração petroquímica, com o polietileno e o polipropileno começando a cair. Esperamos que eles continuem essa trajetória descendente nos primeiros meses de 2022 e no final do ano ocorra uma acomodação.

E&N - Nos últimos anos tem se falado constantemente da perspectiva da venda da Braskem, a principal fornecedora de matérias-primas petroquímicas no País. Essa ação se confirmando, quais serão os reflexos para a cadeia do plástico brasileira?

Inchausti - Os efeitos eu acho que serão mínimos. Não acredito que uma troca de controle acionário da Braskem tenha qualquer impacto mais relevante no nosso mercado. Quanto ao tempo para isso ocorrer, ninguém sabe direito e depende de tantas coisas, mas acho que é algo para curto e médio prazo. Acho que está no farol da Novonor (antiga Odebrecht) essa venda, é um objetivo que eles têm e penso que deva ocorrer em não mais que dois anos.