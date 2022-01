Consulados têm papel fundamental na promoção de parcerias comerciais

Para além da prestação de serviços indispensáveis aos cidadãos, como a emissão de documentos de viagem, os consulados são responsáveis por fazer uma "ponte" entre empresários do Brasil e de outros países, identificando oportunidades e facilitando acordos comerciais. É o caso do consulado-geral do Estados Unidos em Porto Alegre, que atende também ao estado vizinho de Santa Catarina.

Nesta reportagem, o Jornal do Comércio busca abordar o papel dos consulados no contexto econômico - uma atuação que muitas vezes passa despercebida, mas que é fundamental para alavancar o comércio bilateral.

Esse também é o entendimento de Liliana Buonomo, cônsul-geral do Uruguai na Capital. "Entre nossas atividades nessa área, destaco a promoção da exportação de bens e serviços e também de investimentos, e a elaboração de agenda para empresários e organismos públicos que visitam o Estado", afirma a cônsul. "Também impulsionamos a participação uruguaia em feiras do Rio Grande do Sul, além de dar informações e sugerir agendas no Uruguai. É um relacionamento baseado num jogo de 'ganhar-ganhar', entendendo a concorrência como uma oportunidade de crescimento conjunto."

No campo dos negócios, a diplomacia se faz presente de muitas formas. Uma delas é estimulando a participação em feiras e exposições, eventos de ambiente propício para a troca de informações sobre oportunidades de investimento e desenvolvimento tecnológico e também para a divulgação de produtos e serviços com potencial de exportação ou importação. Dentro do contexto organizacional, pode-se dizer que são negociações em que todos saem ganhando.

Semelhanças influenciam na cooperação entre países de fronteira

A existência ou não de um consulado em determinada região depende de diversos fatores, mas é inegável que alguns favorecem, e muito, a presença de certas representações no Rio Grande do Sul. A posição estratégica do Estado, com uma extensa área de fronteira, é um deles. Outro aspecto a ser considerado é a presença considerável de imigrantes. Elementos em comum entre o país-sede e o país representado não só geram identificação como facilitam o surgimento de negócios convenientes para ambos os lados.

"Uruguaios e gaúchos têm uma longa história de relacionamento, e isso se concretiza numa palavra forte que gosto muito de usar: irmandade", diz a cônsul-geral do Uruguai em Porto Alegre, Liliana Buonomo. "Mas as similaridades vão além do chimarrão e churrasco - que, por si só, já são muito significativas. Sem dúvida, isso potencializa as oportunidades que temos no consulado geral de promover atividades nas diversas áreas. Os números dizem que, para o Uruguai, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado parceiro comercial dentro do Brasil", pontua.

Conforme Buonomo, o país vizinho tem recebido vários investimentos do Estado, principalmente do agronegócio e do ramo imobiliário, mas também dos setores frigorífico e cervejeiro. "Até a nossa principal indústria metalúrgica provém de capitais gaúchos", ressalta.

A cônsul também teve papel ativo nas recentes tratativas entre os governos uruguaio e brasileiro para a implantação de uma hidrovia ligando as lagoas dos Patos e Mirim, que deve escoar principalmente o transporte de insumos agropecuários, fertilizantes e cargas de grãos e madeira pela fronteira Sul. "Essa é uma prioridade do nosso presidente, (Luis Alberto) Lacalle Pou, e também do embaixador do Uruguai no Brasil (Guillermo Galmés). Estamos alinhados com o conceito de parceria público-privada e de trabalho conjunto para obter os melhores resultados", resume.

Assim como o Uruguai, a Argentina também tem muitas semelhanças com o Estado. "O fato de existir uma identidade comum, em muitos aspectos - de história, cultura, origem, gastronomia, gostos musicais - torna muito mais fácil o meu trabalho aqui. O Malbec Day (dia de celebração do vinho argentino), por exemplo, que realizamos recentemente (esta entrevista foi realizada no fim de novembro), foi um sucesso, porque o gaúcho aprecia beber um bom vinho, assim como o argentino", compara Jorge Perren, cônsul-geral da Argentina.

Eventos como esse geram grandes oportunidades, como a troca de conhecimentos sobre a produção da bebida (conhecida como o berço do vinho argentino, a cidade de Mendoza tem a fama de produzir o melhor Malbec do mundo). "Estamos considerando para a próxima Wine South America (megafeira de vinhos realizada em Bento Gonçalves, cuja próxima edição está prevista para 21, 22 e 23 de setembro), a possibilidade de cooperação em fabricação de maquinaria. Bento Gonçalves e Caxias do Sul têm um polo metal-mecânico importantíssimo que pode ser utilizado para a indústria de vinho", ressalta Perren.