Sua empresa adota o Fit Cultural?

Nos últimos anos, a valorização de habilidades comportamentais e a análise de princípios e valores pessoais têm ganhado força nos processos de recrutamento. Empresas passaram a compreender que essas características podem ser tão importantes (ou até mais) do que as técnicas aprendidas nas escolas e universidades. Afinal, indicam a capacidade de relacionamento, o poder de adaptação e o senso de inovação dos candidatos – habilidades essenciais para o atual mundo corporativo.

Esta preocupação em enxergar com clareza o alinhamento entre empresa e candidato é conhecida como Fit Cultural e cada vez mais contribui para processos seletivos assertivos. Tal conexão de expectativas e princípios traz importantes vantagens aos negócios, como redução da rotatividade, ganho de produtividade, reforço no trabalho em equipe e profissionais mais confortáveis para propor projetos e inovar.

Para potencializar a análise do Fit Cultural, consultorias e analistas de Recursos Humanos têm desenvolvido uma série de ferramentas e testes de personalidade. A preocupação é identificar, rapidamente, os candidatos mais propícios a se adaptarem às rotinas e tarefas – evitando eventual frustração de expectativas do novo talento e retrabalho na seleção.

Vale dizer que o Fit Cultural não se limita a ajudar a selecionar colaboradores. Também é uma técnica importante para que os recrutadores e os futuros gestores conheçam melhor o perfil do profissional que está iniciando na empresa. Desta forma, a empresa poderá reorganizar equipes de trabalho para agrupar pessoas com perfis complementares, direcionar as pessoas para cargos compatíveis com seu perfil comportamental e selecionar as melhores formas de motivação (como recompensas e bonificações específicas).

Ou seja, o Fit Cultural ajuda a empresa a contratar as pessoas certas para as vagas certas e a formar e a gerir equipes bem alinhadas.

CIEE RS