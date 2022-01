ONG em Porto Alegre resgata cavalos

Uma ONG fundada por 14 amigos que resgata e trata cavalos explorados e vítimas de maus-tratos no Rio Grande do Sul. Essa é a Pé de Chulé, que nasceu em 2015 após uma enchente na Praia de Paquetá, em Canoas, ter deixado vários animais em situação de vulnerabilidade. No início, o foco dos resgates eram os pets mais tradicionais, como cães e gatos, que também eram o maior número de animais que sofreram os efeitos daquela inundação. Contudo, um episódio foi decisivo para que a ONG, que naquele ponto ainda nem estava formalmente constituída, mudar o seu foco para o acolhimento de cavalos.

"Ainda em 2015, recebemos uma solicitação e fizemos o resgate de um cavalo crioulo, o Pé de Pano, que estava em uma situação muito precária em Alvorada. A partir daí o nosso foco mudou, porque nós percebemos que já existiam muitas ONGs maravilhosas dedicadas a cachorros e gatos, mas nenhuma dedicada exclusivamente a cavalos. E o Pé de Pano está conosco até hoje, muito bem cuidado e feliz", conta Ana Paula Sena, presidente da organização.

Como no início a ONG não tinha sede, os membros conseguiram abrigo para os animais que vinham sendo resgatados em um sítio em Camaquã. Como os voluntários moravam entre Porto Alegre e Canoas, e a maioria dos pedidos de resgate vinha da região metropolitana, ir até Camaquã se tornou um problema logístico. Dessa forma, com muito sacrifício de cada fundador, mesmo em meio às dificuldades da pandemia, conseguiram uma nova sede para a ONG, em uma área de aproximadamente 30 hectares no Bairro do Lami, no sul de Porto Alegre, onde já estão há pouco mais de um ano.

"Em Camaquã a gente tinha cerca de 12 animais resgatados. Hoje nós temos 64 cavalos resgatados, além de prestar os cuidados posteriores. O lugar é um verdadeiro santuário natural, temos campos para os cavalos correrem, temos uma praia para eles se refrescarem, e uma estrutura mais adequada para realizar os tratamentos, inclusive com uma baia UTI", relata Ana Paula.

Dois dos membros fundadores se mudaram para a nova sede, para cuidar dos animais em tempo integral. Mesmo com toda a dedicação e comprometimento dos voluntários, a ONG sempre necessita de mais apoio, uma vez que não conta com nenhum tipo de suporte do poder público. "O nosso contato é através do Instagram @grupopedechule. Lá nós temos todas as informações explicadas, o passo a passo para quem quiser doar ou se voluntariar para algum trabalho, bem como para adotar ou apadrinhar os animais. Além disso, também podem entrar em contato conosco através do email [email protected] ", explica a presidente da ONG.