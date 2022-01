Seth Godin, autor dos best-sellers Tribos e O Melhor do Mundo, traz em "A Prática: entregando um trabalho criativo" um livro sucinto e elegante, que inspirará artistas, escritores e empreendedores a se esforçarem e se comprometerem a entregar ao mundo suas melhores obras. Tendo como o workshop lendário Akimbo, o livro irá ajudá-lo a se livrar das amarras e encontrar a coragem para fazer compartilhar um trabalho criativo. O autor é enfático ao afirmar que o bloqueio é um mito, que a consistência é muito mais importante do que a autenticidade, e que experimentar a síndrome do impostor é um sinal de que você é um ser humano equilibrado. Acima de tudo, ele mostra o que é necessário para transformar sua paixão de uma distração privativa em uma contribuição produtiva - aquela que você sempre procurou compartilhar. Godin aponta que a criatividade não vem com certificado de garantia, mas há um padrão para quem tem sucesso e quem não tem. E se envolver na prática consistente em busca dele é o melhor caminho para seguir. O autor procura ensinar a lidar com o medo para encarar riscos que valem a pena e fazer o seu melhor. Segundo ele, não há magia no processo criativo, o segredo é o trabalho. Esta obra é para pessoas que buscam ensinar, inovar e resolver problemas interessantes. Para aqueles cujo o propósito seja se tornar um terapeuta, um pintor ou um líder. Para pessoas como a gente. A Prática: entregando um trabalho criativo; Seth Godin; Editora Alta Books; 272 páginas; R$ 64,90; disponível em versão digital.

Líder

Bastidores de um líder - capa

Aos 25 anos, Julie Zhuo foi promovida a vice-presidente de design de produtos do Facebook. Ela se deparou com uma longa lista de tópicos logísticos - contratação e demissão, fazer reuniões e mandar mensagens, planejar e lançar produtos, enfrentando uma série de problemas e incertezas: como valorizar o trabalho em equipe? Como administrar bem a carreira dos subordinados? Qual o segredo para liderar com confiança em meio a situações novas e inesperadas? Em "Os bastidores de um líder: o que fazer quando você é o foco de todos os olhares", Zhuo responde a essas e outras tantas perguntas, de forma prática e bem-humorada. A autora traz diversos exemplos práticos e demonstra que as características de um bom líder não são inatas, elas podem ser forjadas. O livro apresenta caminhas efetivos para dar bons feedbacks, liderar pequenas equipes, como se auto-gerenciar e muito mais. Zhuo aponta como distinguir um grande gerente de um mediano e até quando se deve ignorar uma entrevista pouco satisfatória e contratar mesmo assim. Esta é uma obra sobre liderança para mulheres e homens de todos os níveis hierárquicos, escrito por uma mulher que gerenciou equipes de dezenas a centenas de pessoas. Se o leitor é novo no emprego, líder veterano ou candidato a uma promoção, este é o guia de que precisa para se tornar o gerente que sempre quis ser. Os bastidores de um líder: o que fazer quando você é o foco de todos os olhares; Julie Zhuo; Editora Cultrix; 350 páginas; R$ 56:00; não disponível em versão digital.

Burocracia

Humanocracia - LIVRO

