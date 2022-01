Aldeia da Fraternidade ajuda o fortalecimento de potencialidades das crianças

Fundada em 1963, a Aldeia da Fraternidade foi inicialmente idealizada como um espaço de acolhimento de crianças abandonadas ou que haviam perdido a família. Ao longo dos anos, com as mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a organização foi se transformando conforme as necessidades das famílias e perdendo seu caráter de abrigo. Hoje, a Aldeia trabalha com educação para desenvolver a potencialidades de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, a ONG atende mais de 400 jovens, de 04 meses a 18 anos, em turno integral ou em contraturno, dependendo da faixa etária. Nos seus 58 anos de existência, a Aldeia proporcionou mais de 10 mil atendimentos. Além disso, a ONG também oferece suporte às famílias e à comunidade local através da Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) e o Serviço de Atendimento às Famílias (SAF).

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (SMED), a Aldeia atua na Escola Comunitária de Educação Infantil Amigo Spinelli. Lá, crianças de até 6 anos são atendidas em turno integral, de segunda a sexta. A instituição oferece atividades divididas nos eixos Cultura e Arte, Esporte e Lazer, Educação para Sustentabilidade, no intuito de transformar de forma positiva a maneira que os estudantes encaram a si mesmo, o meio ambiente e a comunidade.

Assim, do desejo dos familiares das crianças que terminavam os estudos no Amigo Spinelli e gostariam de continuar na Aldeia junto com a oportunidade de oferecer uma educação inovadora que, no primeiro semestre de 2019, foi inaugurada a primeira escola comunitária com Metodologia Lumiar, a Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar.

Localizada aos pés do Morro do Osso, área de preservação ambiental no bairro Tristeza, zona sul de Porto Alegre, a Aldeia Lumiar foi reconhecida pela Unesco como uma das escolas mais inovadoras do mundo. "A Aldeia tem algo que poucas escolas têm: um espaço enorme verde e super arborizado onde as crianças podem correr livremente e fazer o seu brincar", ilustra Claudia Nahra, diretora executiva da Aldeia da Fraternidade.

A escola oferece oficinas de arte-educação, isto é, aulas de percussão, teclado, contrabaixo, violão e outros instrumentos. Na parte esportiva, eles veem no ensino de jiu-jitsu uma boa forma dos estudantes aprenderem novas habilidades. O projeto pedagógico da Aldeia Lumiar visa a construção da autonomia dos estudantes para que possam agir no mundo de forma livre e autoral. A proposta é viabilizada por meio do Currículo em Mosaico - ferramenta permite que conteúdos curriculares sejam trabalhados de forma a validar os interesses de cada estudante. "A aldeia dá oportunidades para que as crianças façam essa transformação com elas e isso reverbera nas famílias também", explica Nahra.

Na prática, isso se traduz em transformar o papel do professor, que passa de detentor do conhecimento a tutor, figura central que acompanha o desenvolvimento.