O que faz um país crescer? Por que a inflação está subindo? Como o governo deve agir para diminuir o desemprego? O que faz a cotação do dólar subir ou cair? Como o Brasil pode crescer mais e com inflação baixa? O professor de Economia de diversos cursos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rogério Mori, de uma forma simples e descomplicada, responde estas e outras questões no livro "Economia na Real". Em 27 anos como discente, o autor se deparou inúmeras vezes com o desafio de transformar temas complexos em uma linguagem acessível. Ao longo do tempo, com experiência, foi refinando esse processo.