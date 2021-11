Casa do Artista Riograndense busca doações

Na rua Anchieta, coração do bairro Glória, em Porto Alegre, se localiza uma instituição que faz um trabalho fundamental de resgate e preservação à memória da cultura gaúcha. É a Casa do Artista Riograndense, que oferece moradia, alimentação e cuidados a artistas gaúchos idosos, dos mais diversos segmentos culturais. Inaugurada em 1949 pelo radialista Antônio Amábile, a casa é somente a segunda deste modelo no Brasil inteiro, seguindo o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, fundado em 1918. Para morar no local, o interessado deve cumprir três requisitos básicos, como informa o ator e diretor Fábio Cunha, atual presidente da instituição.

"O primeiro requisito é ter idade superior a 60 anos. O segundo é estar passando por algum problema financeiro, enfrentando dificuldades para custear a sua moradia. Por fim, o terceiro requisito é ter trabalhado com atividades culturais ao longo da sua vida, seja como artista de circo, comunicador, músico, ator ou qualquer área similar, e que tenha prestado serviços à cultura produzida no Rio Grande do Sul durante a sua carreira", comenta.

Hoje, a Casa do Artista Riograndense conta com cinco moradores. Depois da finalização das atuais obras de renovação, o espaço poderá voltar à sua ocupação plena, com capacidade para abrigar até doze pessoas. No local, cada idoso conta com quarto próprio, podendo também aproveitar áreas comuns, como cozinha, área de televisão e uma sala com computador. Um dos residentes atuais da instituição é o ator Sirmar Antunes, que já participou de filmes como O dia em que Dorival encarou a guarda, Netto perde sua alma e Os senhores da guerra.

"Desde a sua criação, a instituição faz um trabalho muito importante para toda a classe artística gaúcha. A casa traz apoio para artistas do teatro, do circo, do rádio, da música, da televisão, do cinema e de todas as artes, para que todos que precisem dela possam envelhecer com dignidade. Eu continuo realizando minhas atividades, tanto profissionais quanto de lazer, e volto para cá depois. É reconfortante ter um lugar como esse para voltar todos os dias", comenta Antunes.

Os residentes não possuem nenhuma restrição para circular fora da casa, justamente porque todos eles se mantêm atuantes. Além de Sirmar Antunes, atualmente também moram no local Wilson Gomes, ator e escritor de radionovelas e espetáculos artísticos, Carlos Conde, cantor, José Carlos da Silva, o Zé da Terreira, ator e produtor cultural, e Antônio Neto, radialista.