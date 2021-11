Municípios do Extremo Sul gaúcho unem esforços para consolidar o turismo

"Cidadezinha" é modo de falar. Se o perímetro urbano não é tão grande, a área total impressiona: são quase 5,2 mil quilômetros quadrados, o que torna Santa Vitória do Palmar o quarto maior município do Rio Grande do Sul em extensão territorial. No meio dessa imensidão, há praias, lagoas, lavouras, fazendas, grande parte da Estação Ecológica do Taim e um dos principais complexos de energia eólica da América Latina. Além disso, a região conta com um vasto acervo arqueológico e paleontológico e casarões construídos à época do Império.

À margem da BR-471, em direção ao Uruguai, a reprodução de um farol náutico no lado direito da rodovia chama a atenção. Entretanto, na ânsia de vencer os poucos quilômetros que faltam para chegar aos free shops do outro lado da fronteira, os viajantes não dedicam muito tempo para descobrir a cidadezinha que se "esconde" por trás daquele curioso pórtico de entrada. Com diversas belezas naturais e uma enorme riqueza histórica e cultural, Santa Vitória do Palmar ainda é um destino pouco explorado. E, assim como o vizinho Chuí, quer entrar definitivamente na rota dos turistas, seja qual for sua nacionalidade.

À margem da BR-471, em direção ao Uruguai, a reprodução de um farol náutico no lado direito da rodovia chama a atenção. Entretanto, na ânsia de vencer os poucos quilômetros que faltam para chegar aos free shops do outro lado da fronteira, os viajantes não dedicam muito tempo para descobrir a cidadezinha que se "esconde" por trás daquele curioso pórtico de entrada. Com diversas belezas naturais e uma enorme riqueza histórica e cultural, Santa Vitória do Palmar ainda é um destino pouco explorado. E, assim como o vizinho Chuí, quer entrar definitivamente na rota dos turistas, seja qual for sua nacionalidade.

"Cidadezinha" é modo de falar. Se o perímetro urbano não é tão grande, a área total impressiona: são quase 5,2 mil quilômetros quadrados, o que torna Santa Vitória do Palmar o quarto maior município do Rio Grande do Sul em extensão territorial. No meio dessa imensidão, há praias, lagoas, lavouras, fazendas, grande parte da Estação Ecológica do Taim e um dos principais complexos de energia eólica da América Latina. Além disso, a região conta com um vasto acervo arqueológico e paleontológico e casarões construídos à época do Império.

Tendo uma economia baseada principalmente na orizicultura, além da pecuária bovina de corte e ovina de lã, a cidade nunca explorou seu potencial turístico como poderia, acredita o secretário de Esporte, Cultura e Turismo de Santa Vitória do Palmar, Milton Candaten. "Quando falamos em turismo, sempre lembramos de Gramado, e aqui é a mesma coisa em relação ao arroz, que é a força motriz do nosso município. Pelo fato de Santa Vitória ser muito ligada à produção rural, o turismo parece que ficou para trás. Essa é uma luta de anos, e estamos tentando mudar essa realidade", afirma.

Mais próximo da fronteira, o Chuí não dispõe de tantas belezas naturais, mas também aposta no turismo para alavancar sua economia. "Nosso forte é o comércio. E, como estamos ao lado do Chuy, buscamos "pescar" tanto os uruguaios que vêm visitar o Brasil quanto os brasileiros que vão para o Uruguai. Mesmo que os turistas não tenham como roteiro o Chuí, e sim uma cidade uruguaia, a maioria deles param aqui para almoçar, tomar um café, abastecer, pernoitar", ressalta o secretário de Esporte, Cultura e Turismo do Chuí, Carlos Segóvia.

Conforme o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, o trabalho que vem sendo desenvolvido no Rio Grande do Sul para despertar o empreendedorismo nesse segmento, aliado a "destinos lindíssimos com ofertas de experiências únicas", faz com que a região naturalmente venha ocupando cada vez mais espaço. "Com oferta de turismo de compras e paisagens naturais lindíssimas, (as cidades de fronteira) já recebem este público de forma orgânica. É preciso apenas de alguns ajustes e muito trabalho para fazer o dever de casa", acredita.