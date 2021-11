Geração solar vira opção contra alta da conta de luz

A instabilidade energética criada pela escassez de chuvas, que afeta diretamente as hidrelétricas, principal fonte energética no País, além das recentes altas na conta de luz, tem ajudado a crescer a busca pela instalação de energia solar.

O aumento na quantidade de imóveis inseridos ao sistema por geração solar pode ser notado em números da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Entre 1° de janeiro e 5 de novembro do ano passado foram realizadas 125.880 conexões em residências pelo País, enquanto em igual período deste ano, o montante saltou para 205.225 novas instalações, um crescimento de 63%.

Atualmente, ainda de acordo com a Aneel, existem mais 494 mil consumidores da modalidade no Brasil. Antes considerada uma ferramenta para reduzir custos em grandes estabelecimentos comerciais, a energia solar passou a ser instalada em imóveis residenciais e o kit pode ser comprado em lojas e magazines comuns, com preços que variam entre R$ 1.000 e R$ 15 mil, dependendo do modelo.

Responsável pelo departamento de expansão da Kinsol, uma das empresas que atuam no mercado, Ronaldo Vieira diz ter registrado um aumento de 70% nas procura, de acordo com ele, "por causa do aumento nas tarifas provocado pela crise hídrica".

Vieira afirma que os equipamentos são de longa durabilidade e com garantia de eficiência energética por 25 anos. "Energia elétrica sustentável, obtida por meio de um recurso natural infinito, que é o sol. Equipamentos de longa durabilidade. Após a instalação, o cliente fica imune aos reajustes das concessionárias. O especialista em energia solar Roberto Valer, que possui doutorado em energia pela USP (Universidade de São Paulo), afirmou que o produto é uma solução importante para diversificar a matriz energética e dar mais segurança ao setor.

"É uma energia modular, com flexibilidade para se instalar tanto um sistema pequeno na casa de uma família de baixa renda quanto em uma grande indústria", afirmou.

A instalação para uma família com quatro pessoas, que consome, em média, 400 kWh por mês, utiliza seis painéis de 550 Wp. O sistema custa, aproximadamente, R$ 16 mil. Já uma família com as mesmas quatro pessoas, mas com um alto consumo, na casa de 1500 kWh, são necessários 23 painéis de 550 Wp, sob um custo de R$ 57 mil. Ambos os valores já com a instalação das placas no telhado.

Para dias nublados ou de chuva, ele explica que, nos casos dos sistemas que não utilizam bateria de armazenamento, a energia solar se junta à da rede elétrica, garantido que haverá fornecimento 24 horas por dia, de uma fonte ou de outra. O mesmo funcionamento se dá durante à noite.

Já quando há excesso de energia solar produzida pelo sistema durante o dia (mais do que a residência necessita), esse excedente é jogado na rede elétrica e pode ser consumido pela vizinhança, por exemplo. Ainda há opção de um sistema que pode contar com uma ou mais baterias, que são capazes de armazenar energia solar para utilização em momentos sem sol.

Por se tratar de uma instalação elétrica, Valer alerta que é preciso um projeto feito por um engenheiro e instalado por uma equipe qualificada. "Dá para comprar o sistema fotovoltaico em lojas comuns, mas as pessoas têm que se atentar à qualidade das instalações", disse.

A instalação de energia por radiação solar ainda requer aviso para empresa fornecedora de energia elétrica de sua região.