Vagas de emprego sobem 466% devido às fintechs

Impulsionado pelas mudanças no mercado financeiro brasileiro, que adotou recentemente soluções como o Pix e o open banking, o número de startups do segmento, conhecidas como fintechs, vem se multiplicando com rapidez - e, por causa do crescimento desse nicho, a quantidade de novas vagas de emprego explodiu.

Segundo a Gupy, plataforma de vagas que analisou os dados de contratação de 30 fintechs e comparou o primeiro semestre de 2021 com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 466% nas vagas.

De acordo com o Distrito Fintech Report 2021, há hoje no País 1.158 fintechs, divididas nas categorias backoffice, criptomoedas, investimentos, câmbio, crowdfunding, meios de pagamento, cartões, dívidas, crédito, fidelização, risco e compliance, finanças pessoais, serviços digitais e tecnologia.

Apesar de estarem presentes em todas as regiões, a maioria fica no Sudeste, que concentra 72,3% das soluções. O relatório indica ainda que grande parte desse ecossistema foca em soluções para outras empresas (B2B), enquanto 13,6% oferecem soluções também para os consumidores e pouco mais de 25% visam somente esse segundo público.

Até setembro de 2021, as fintechs brasileiras fizeram 124 rodadas de investimento - mesmo número do ano passado inteiro, segundo levantamento da Sling Hubs. O volume captado, entretanto, saltou de US$ 1,8 bilhão para US$ 4,9 bilhões - crescimento de 172% - e o número de pessoas empregadas passou de 35 mil em 2020 para 56 mil em 2021 (aumento de 59%).