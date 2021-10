"Não existe empresa saudável em uma sociedade desigual", diz Tânia Cosentino

Tânia Cosentino tem sido uma das mais importantes lideranças femininas desta década. À frente da operação brasileira de uma gigante global, a Microsoft, leva o discurso da transformação digital e da importância da tecnologia para a competitividade brasileira, o core da companhia, mas sempre com temáticas contemporâneas importantes no radar. Especialmente, a diversidade e a saúde mental. E ela fala com a propriedade de quem acompanha e defende uma postura mais ativa das organizações sobre esse tema há muito tempo. Há mais de 35 anos no mercado - começou aos 16 anos como estagiária - a executiva se formou em Engenheira Elétrica e, mesmo nestas áreas marcadas pela predominância das figuras masculinas, foi abrindo espaços. "Sempre trabalhei em multinacionais, o que me ajudou, pois eram empresas mais conscientes sobre esse tema da diversidade", comenta. Em 2000, chegou na Schneider Electric, quando migrou para a carreira executiva. O namoro com a Microsoft começou pelo LinkedIn, quando Tânia foi procurada por um executivo de recrutamento de talentos. Cerca de um ano depois, ela foi para um evento em Miami (EUA) e eles resolveram sair para tomar um café. "Foi paixão à primeira vista. Me apaixonei pelos valores da Microsoft. Saí da Schneider aos 53 anos para me testar em outro ambiente, usar meu aprendizado e adquirir novos. Tem sido uma experiência incrível e uma grande oportunidade de poder colocar meus projetos sociais e ambientais em prática", celebra a presidente da Microsoft Brasil.

Empresas & Negócios - Você tem sido uma voz importante no mercado ao colocar em evidência temas como a diversidade e a saúde mental. Quais foram os valores de liderança que ganharam força com a pandemia?

Tânia Cosentino - Acredito que a empatia foi fundamental para a gente se conectar com funcionários e clientes, especialmente, desde que iniciou a pandemia da Covid-19. Ninguém sabia o que ia acontecer no amanhã, fomos vendo o período de distanciamento ir aumentando e a doença chegando mais próxima. Parar para ouvir as pessoas se tornou cada vez mais essencial. No mundo virtual, somos multitarefa, estamos em uma reunião no vídeo, mas fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Entretanto, como líder, eu preciso estar full aqui com você, te ouvir e te amparar. Empatia é uma habilidade que estamos praticando cada vez mais. Outro ponto, e que é um dos nossos princípios de liderança, é que precisamos dar clareza e gerar energia. Como liderar um grupo remoto? Eu lidero organização de quase 1 mil pessoas e 90% delas passaram a estar remotas. Como engajar e desenvolver essas pessoas? Como leva a cultura da empresa para elas? Isso passa por dar clareza e, em momento da transformação, dedicar mais tempo para explicar os 'porquês' do que o 'como'. Os colaboradores precisam entender a estratégia. E quando falo em gerar energia, também tem sido desafiador. Como gerar energia para uma pessoa cujo marido foi para hospital, como motivar os colaboradores a levantarem da cama e irem trabalhar felizes na Microsoft mesmo com tudo que está acontecendo? Engajar os funcionários é um fator importantíssimo, pois, apesar de vivermos um cenário de desemprego gigante, faltam talentos para setores importantes, como os ligados à tecnologia. Essa deve ser uma preocupação constante das pessoas.

E&N - O que as pessoas esperam das empresas hoje em dia?

Tânia - A pandemia nos trouxe essa visão de que precisamos enxergar o outro. O desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, precisa estar centrado no humano. Como colocar o meu cliente no centro, entender como funciona o meu público e conectar a minha a ele se tornou primordial para o sucesso. E aí entra a diversidade é fator importante. Eu só consigo criar essas conexões, fazer com que as empresas sejam mais humanas e criativas se prover a diversidade e a inclusão. Grupos de iguais podem não ser capazes de enxergar as reais necessidades do mercado. Aliás, foi assim que empresas relevantes desapareceram, pois deixaram de captar a mensagem dos seus clientes e acabaram saindo do mercado.

E&N - Como tem sido essa jornada para a Microsoft?

Tânia - Essa busca por entender as novas necessidades do mercado consumidor é constante e muito importante para a Microsoft? E como fazemos isso? Sendo uma empresa aberta, capaz de desenvolver o poder de escuta e cada vez mais formada por equipes diversas. Tem sido um grande aprendizado e exercitamos muito isso no desenvolvimento dos nossos produtos no último ano, por exemplo. A Teams, que é a nossa ferramenta de colaboração, passou por vários upgrades para ser capaz de melhorar as experiências dos usuários, especialmente a partir do momento que fomos todos para o trabalho remoto. A Microsoft introduziu novas experiências de bem-estar pessoal, incluindo uma integração do Headspace com o Microsoft Viva Insights, para capacitar as pessoas na busca do equilíbrio entre a necessidade de se manter informado e a de se desconectar e recarregar). As pessoas estão fatigadas da internet, os profissionais estão chegando aos níveis mais altos de estresse. A saúde mental é um tema importantíssimo para as companhias gerenciarem e estamos contribuindo para isso. As empresas precisam ter empatia com os seus colaboradores e entenderem esse momento de transformação.

E&N - Você acredita que o avanço dos debates sobre ESG possa levar as empresas a adotarem, de fato, ações concretas nessa direção?

Tânia - Estou nesse mundo de sustentabilidade há mais de 10 anos. E desde lá já tínhamos preocupação com o greenwashing, ou seja, usar esse tema como discurso para gerar marketing e não para mudar as coisas de fato. Hoje isso não cola mais, pois as empresas e os consumidores estão mais maduros. A pandemia nos trouxe uma visão da finitude e de vulnerabilidade. E isso vale para as pessoas, os negócios e o planeta. Não existe empresa saudável em planeta doente e em uma sociedade desigual. Temos que entender como nosso negócio pode endereçar algumas causas para, no mínimo, ajudarmos a neutralizar o impacto. Se a empresa tiver um grupo de conselheiros só com viés financeiro, eles vão olhar apenas os números. Tem que ter diversidade no conselho para trazer esses temas para a mesa de decisão. Não adianta cobrar uma postura de responsabilidade da sua empresa se o seu investidor se preocupa só com o resultado do trimestre. Claro que o desempenho é fundamental, mas, acima de tudo, temos que ser capazes de causar impacto social positivo. Isso se tornou algo poderoso. Estou mais otimista agora porque os investidores chegaram para a discussão, passando a recomendar, ou não, empresas em função da sua pegada de ESG.

E&N - Você espera que tenhamos um cenário mais propício para os negócios em 2022?

Tânia - O que a se percebe é uma recuperação do PIB, acompanhando alguns prognósticos. Claro que não compensa ainda o efeito da pandemia, vejo uma perspectiva de crescimento modesta para 2022. Entretanto, enxergo uma grande oportunidade de aceleração desse crescimento com a aplicação de tecnologia, especialmente a incorporação da Inteligência Artificial. A adoção de inteligência artificial pode adicionar 4,2 pontos percentuais de crescimento adicional ao PIB do Brasil até 2030. Existem muitas possibilidades a serem exploradas e vejo o cenário com otimismo. Apesar de todas as turbulências, existem formas de dinamizarmos a recuperação e o crescimento.