100 anos do Porto de Porto Alegre: da movimentação de cargas à cultura e lazer

Com características fluviais, o porto de Porto Alegre, que já teve à disposição três cais para a movimentação de cargas, hoje só possui um, o Navegantes. O Cais Mauá, desativado em 2005 como porto, é palco de investimentos empresariais na abertura de restaurantes e empreendimentos. Já o Cais Marcílio Dias, localizado próximo à ponte do Guaíba, recebe operações de pequeno porte, ou seja, não contempla embarcações como navios a vapor.

Ponto de partida para o desenvolvimento da Porto Alegre que conhecemos hoje, o Porto da Capital completou 100 anos de existência em 1º de agosto de 2021. Apesar da mudança de perfil econômico e cultural da cidade ao longo das décadas, o Porto de Porto Alegre continua exercendo um papel significativo no que concerne à identidade urbana. Além disso, devido à privilegiada localização geográfica da Capital frente aos países vizinhos Argentina e Uruguai e a Rio Grande, que detém o principal porto marítimo do Estado, o atraque de navios no Guaíba com fins comerciais permanece a pleno vapor.

De acordo com dados disponibilizados pela Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul, autarquia que passou a operar os três principais portos do Estado - Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre - com a extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), foram transportadas 616.743 toneladas de cargas de janeiro a julho no Porto da Capital.

Entre as cargas mais movimentadas, fertilizantes ocuparam a primeira posição (449.609 mil toneladas), seguidos por cevada (93.535 mil toneladas), trigo (38.554 mil toneladas), sal (20.280 mil toneladas) e demais tipos de cargas (14.775 mil toneladas). Apesar da pandemia do novo coronavírus, fevereiro e abril de 2021 foram os únicos meses deste período que apresentaram queda na comparação com os mesmos meses do ano passado. Em suma, houve uma alta de 24,32% na movimentação de cargas nos sete primeiros meses de 2021 se comparado a igual período de 2020.

Isoladamente, os números podem aparentar um cenário extremamente positivo. Contudo, a verdade é que segundo os especialistas ouvidos pela reportagem do Jornal do Comércio, há uma série de limitações que dificultam o funcionamento mais amplo da atividade portuária na maior cidade do Rio Grande do Sul.

"Porto Alegre é importante (como Porto), mas tem que melhorar o acesso, principalmente a hidrovia que vem de Rio Grande, em termos de calado e segurança, para possibilitar uma navegação 24 horas", ressalta o ex-presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP) e atual presidente da Hidrovias RS, Wilem Manteli. O calado consiste na distância vertical entre a parte inferior da quilha de um navio até a superfície da água. Enquanto o porto de Rio Grande comporta embarcações com calados entre 18m e 15m, Porto Alegre recebe navios menores, cujos calados variam entre 5m e 7m, em média.

Manteli também fala em "retrocesso" o fato de Porto Alegre não possuir navegação noturna, o que deixa os navios atracados à noite, limitando-os a uma operação durante o dia. Na opinião do executivo, uma das formas de se viabilizar a navegação noturna é "melhorar o balizamento para maior segurança das embarcações".

A falta de navegação noturna também é apontada como um dos déficits do Porto de Porto Alegre por Bruno Almeida, diretor de Portos Interiores da PortosRS, responsável por gerenciar os portos da capital gaúcha e Pelotas. Ao encontro do que foi destacado pelo presidente da Hidrovias RS, Almeida cita a "viabilização da navegação noturna no lago Guaíba", como um processo que trará "enorme benefício às operações portuárias, que ganha em rapidez e redução de custos logísticos".