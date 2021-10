Produtores de biodiesel terão que se adequar a novos motores

Em meio a uma discussão sobre o percentual ideal de obrigatoriedade de mistura do biodiesel na fórmula do diesel, um ponto é certo para os fabricantes do biocombustível: eles terão que ajustar o produto às especificações dos novos motores que estão entrando no mercado nacional. O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), André Nassar, lembra que a partir do próximo ano vigora o chamado P8 (Fase Proconve P8 de exigências do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores). Assim, adianta o dirigente, o biodiesel que for comercializado terá que verificar um volume menor de contaminantes em sua composição, o que irá demandar investimentos por parte das usinas para se adaptarem.

Empresas & Negócios - Produtores de biodiesel e associações de transporte e de montadoras de veículos têm discutido qual seria o percentual adequado do biocombustível que deveria ser acrescido ao diesel (em outubro a mistura foi estipulada em 12%, em novembro e dezembro vai para 10%). O que desencadeou esse debate?

André Nassar - Tem uma questão de custo porque o biodiesel ficou mais caro do que o diesel, principalmente, do início da pandemia para cá. Teve uma época, um bom período de 2019, que o biodiesel na usina ficou com o preço similar ao do diesel na refinaria. Aí, o biodiesel encareceu por conta do aumento do óleo vegetal e passou a pesar um pouco mais no custo do diesel. Algumas entidades são muito sensíveis a essa questão de preço, especialmente o pessoal dos postos (de combustíveis) e claro o consumidor do diesel, representado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

E&N - Há algum outro motivo para essa discussão?

Nassar - As montadoras não querem o aumento do biodiesel porque isso as obriga a fazerem adaptações. Ao meu ver, é uma discussão muito parecida com o que aconteceu com o etanol (quando aumentou o percentual de etanol anidro adicionado na gasolina). Claro que o biodiesel tem que melhorar o seu padrão para esses motores da nova geração. Tem esses motores a diesel, a tal da geração P8 (Fase Proconve P8), que requerem níveis de contaminantes, como metais, menores do que se verifica hoje. Efetivamente, tanto o biodiesel como o diesel precisam se adaptar para isso.

E&N - Será necessário um investimento robusto nas plantas de produção para elas se adequarem?

Nassar - Para usinas de médio porte não é algo pesado, mas são investimentos de alguns milhões. Por exemplo, a Abiove tem um programa de cerificação de qualidade chamado de Bio . Teve uma usina que para atender ao nosso Bio investiu R$ 10 milhões. Porque são sistemas de filtragem, várias coisas necessárias, justamente para reduzir o nível de metais.

E&N - Para atender ao P8 será preciso reduzir a mistura de biodiesel no diesel?

Nassar - Em hipótese alguma. A gente consegue atender ao P8. Se a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) tivesse chamado a gente para dizer que o biodiesel não está pronto para o P8, estaríamos conversando, o problema é quando começa a se dizer que não se quer passar do B10 (10% de biodiesel no diesel). Porque quando eles falam que não querem que passe do B10, não estão preocupados com o caminhão novo, eles estão abrangendo todos os caminhões. Nas gerações mais antigas de motores, em que o biodiesel está sendo utilizado, se o biodiesel sair dentro das especificações da usina, ele não dá problema algum.

E&N - Como o senhor vê essas mudanças constantes nos percentuais do biodiesel no diesel?

Nassar - Quando o governo (federal) baixou para 10%, nos outros leilões, antes de voltar para 12%, ele deixou claro que estava preocupado com o preço. Com o óleo vegetal subindo de preço, o governo decidiu baixar a mistura (de biodiesel no diesel), para não ficar mais caro. Avisou, fez e a gente, digamos assim, aceitou. Aí o preço do óleo vegetal parou de subir e o diesel fóssil está subindo, então os custos estão se aproximando e o governo elevou para 12%. Porém, o governo decidiu que queria reduzir o impacto do biodiesel no preço do diesel (e resolveu baixar novamente para 10% em novembro e dezembro).

E&N - Com a pressão dos caminhoneiros quanto ao custo do combustível, o setor do biodiesel acabou "pagando essa conta"?

Nassar - Tem três lugares para atuar no preço (do diesel). É o custo na saída da refinaria da Petrobras, na questão tributária ou vai mexer no biodiesel. Qual a solução de curto prazo? Mexer no biodiesel.

E&N - Então essa pressão acelerou a tomada de decisão do governo?

Nassar - Sim. E claro que também se soma a isso a visão que a Petrobras tinha que elevar o preço do diesel, porque estava subindo o preço em dólar do barril do petróleo. Como eles sabiam que o preço do diesel ia subir de qualquer maneira por causa da Petrobras, decidiram segurar através do biodiesel.

E&N - O que esperar para o percentual da mistura para janeiro de 2022?

Nassar - Janeiro não está definido em vários aspectos, porque tem o problema do fim do leilão (atualmente a venda do biodiesel por parte das usinas é feita por leilões). O governo está ouvindo da gente, há muito tempo, quais as nossas preocupações em acabar com o leilão, principalmente, às ligadas ao ICMS. O biodiesel tem um sistema de arrecadação de ICMS que, acabando o leilão, mudará radicalmente. E com a alteração desse sistema, isso levaria a um aumento de custo do biodiesel de 10% a 12%.

E&N - Por que ocorre a distorção do ICMS com a troca dos modelos?

Nassar - O sistema do biodiesel hoje prevê que a usina vende para a refinaria incluindo o ICMS, ou seja, a usina recolhe o imposto. No preço estão incluídos os 12% de ICMS e a usina recolhe esse imposto no estado onde produziu o biocombustível. É um sistema que cada etapa paga o seu imposto e se credita, o imposto vira crédito que pode ser abatido.

E&N - O que acontece quando acabar o leilão?

Nassar - Quando acabar o leilão, a venda direta tem um sistema diferente, a usina e a distribuidora vendem o combustível sem ICMS e a refinaria recolhe para todo mundo na cadeia, é a substituição tributária, um agente que recolhe para todo mundo. Esse modelo é aplicado para o etanol anidro, que é misturado na gasolina, mas esse sistema para o biodiesel não serve porque é um setor que se credita em relação aos seus insumos, então se o biodiesel for vendido pela usina sem ICMS, o crédito vira custo. Existe solução, só que os estados precisam mudar alguns procedimentos.

E&N - O B15 (15% de adição do biodiesel no diesel) está previsto para vigorar em 2023, é factível?

Nassar - O que vai ser determinante é março do próximo ano, quando está previsto o B14. Eu diria que se a gente entrar com o B14 em março, acho viável o B15, mas se for uma mistura menor, dificilmente. E tem o seguinte, B15 é outro governo. O governo atual, claro que quer ganhar a eleição, mas não vai se comprometer com o B15 neste mandato.