Empresa Joal Teitelbaum completa 60 anos

O Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum completa 60 anos de atividades. A empresa foi fundada em 24 de outubro de 1961 pelo engenheiro Joal Teitelbaum, logo após ele ter concluído os seus estudos universitários. Superou as turbulências da economia do Brasil, mantendo a sua trajetória em três pilares: gestão, inovação e sustentabilidade.

A empresa atua fortemente em Porto Alegre e na Região Sul do Rio Grande do Sul, como por exemplo, em Pelotas. Ela está presente também no Litoral Norte no gerenciamento das obras de um hospital, incorporado pela empresa D1, além de atuar na Serra Gaúcha.

Claudio Teitelbaum, diretor do escritório de engenharia, que hoje administra os negócios, ao lado de seus dois irmãos, Jader e Flavio, fala do legado deixado por seu pai. "Nós atuamos em três unidades de negócios, uma delas é responsável pela administração de obras residenciais, comerciais e de obras para terceiros". Ele cita, por exemplo, a obra da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Campus Porto Alegre. O escritório é especializado também na gestão e no desenvolvimento de bairros planejados, como o Bairro Quartier, em Pelotas, um projeto que leva a assinatura do arquiteto Jaime Lerner. "Em breve outros projetos de bairros planejados pelo Rio Grande do Sul serão anunciados", sinaliza.

A marca Joal Teitelbaum é muito respeitada pelo mercado. "Esta é a herança deixada pelo engenheiro Joal e a gente investiu sempre em gestão, em inovação e na sustentabilidade. E este legado de sustentabilidade está impresso em todos os nossos empreendimentos desde 2007/2008, quando fizemos a adesão ao Green Building Council, (Conselho de Desenvolvimento Sustentável). Claudio diz que todos os projetos levam em consideração a sustentabilidade em ações que permitem o reuso da água da chuva, a captação de energia com painéis solares, o uso de vidros duplos, o uso de fachadas pré-moldadas e de outras práticas de edificação que garantem o conforto térmico.

Ele destaca três grandes marcos. O primeiro foi o empreendimento Príncipe de Greenfield, projetado em 2007, um residencial sustentável, um dos primeiros do Brasil e pioneiro no Estado. O segundo, foi o gerenciamento da obra do Campus da Unisinos Porto Alegre. "Foi uma obra com 56 mil metros quadrados de área entregue em apenas 20 meses", lembra. Claudio diz que o terceiro marco foi o Bairro Quartier. Segundo ele, um bairro planejado em uma área de 30 hectares, projetado pelo arquiteto Jaime Lerner e que representou um desafio em seu planejamento.

Em relação aos negócios, ele prevê um crescimento em 2021 superior a 2020, que também foi bom. "E esse bom desempenho em 2021 serve para projetar um 2022 com bastante tranquilidade. O mercado da construção civil manteve bons resultados, porém, o que nos preocupa é o custo de commodities e da matéria-prima, uma vez que impactam sobre o valor do empreendimento", acrescenta.