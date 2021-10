Projeto da OIM auxilia imigrantes no RS

Desde a abertura do seu escritório em Porto Alegre, em março de 2020, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) vem promovendo a integração econômica e social de imigrantes no Rio Grande do Sul, através do Projeto Oportunidades - Integração no Brasil. O programa trabalha principalmente com dois objetivos: inserir os imigrantes em vagas de trabalho ou incentivar para que eles abram seu próprio negócio.

Para o programa ser bem-sucedido, a OIM faz a capacitação dos participantes do projeto, através de cursos técnicos e profissionalizantes em diversas áreas, além de disponibilizar aulas de português. Depois de efetivada a contratação, há um acompanhamento por parte da organização para monitorar o desenvolvimento do contratado. Para os imigrantes que decidem pelo empreendedorismo, também é realizada uma preparação especial, como conta Iurqui Pinheiro, advogado da ONU e diretor do escritório da OIM em Porto Alegre.

"O imigrante faz um curso, tem um período de mentoria e incubação das ideias, e depois há apoio para encaminhar os registros necessários e formalizar o negócio. Por fim, é disponibilizado um valor para o início dos trabalhos, que chamamos de capital semente, chegando até R$ 3.000,00", conta.

Após o início do empreendimento, a OIM também acompanha o desenvolvimento do negócio por pelo menos seis meses. Em média, aproximadamente 70% dos imigrantes segue empreendendo após esse período. Em todo o estado, mais de 700 pessoas já participaram do projeto em seu primeiro ano de existência, somente pelo eixo do empreendedorismo.

Quando falamos na inserção laboral, esse número é ainda maior. A OIM, com parceria da ADRA, uma agência humanitária internacional, desenvolveu uma plataforma especial chamada Connect Brasil. Lá, o perfil profissional dos imigrantes é cadastrado, assim como o das empresas que desejam participar do projeto, facilitando a colocação dos trabalhadores nas vagas disponíveis.

"Hoje temos cerca de quatro mil imigrantes cadastrados, além de mais de 450 empresas. Já conseguimos efetivar mais de mil contratações através do projeto desde setembro do ano passado", informa Tania Fritoli, coordenadora da parceria da ADRA com a OIM na plataforma Connect Brasil. "Participam como parceiras do projeto empresas como a Renner, a Rede Santa Casa, a John Deere, a JBS, a Agroaraçá e o Asun Supermercados, entre outras", complementa.

Além da parceria com a ADRA, a OIM também conta com apoio de outras instituições para realizar o projeto. O financiamento do programa, em complemento aos recursos dispensados pela própria organização, é patrocinado pela USAID, a agência dos Estados Unidos para desenvolvimento internacional. Ainda outros parceiros contribuem para a realização dos cursos, como a Unisinos e a Agência Besouro. "Esses parceiros são muito importantes, pois além de dar suporte para as ações, sua participação também fortifica a rede de acolhimento local", afirma Iurqui.