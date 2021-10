Esta é a edição definitiva, em capa dura, deste clássico sobre poder e liderança. Todos querem ter poder, mas poucos sabem o que fazer para alcançá-lo. Como conseguir aquela promoção esperada? O que fazer para conquistar a admiração dos colegas e neutralizar quem tenta derrubá-lo? Em As 48 leis do Poder, de Robert Greene, o leitor aprende a manipular pessoas e situações para alcançar seus objetivos.

"Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade e você alcançará o ápice do poder", diz Greene, no capítulo "Não ofusque o brilho do mestre". "Não se comprometa com ninguém", "Banque o amigo, aja como espião" e "Aniquile totalmente o inimigo" são algumas das demais leis analisadas pelo autor. Além de oferecer o "caminho das pedras", ele cita casos de sucesso e de fracasso revelados à luz de suas regras.

Greene recorre a fábulas e a episódios da História. O leitor mergulha nos ensinamentos de estrategistas como Sun-Tsu, estadistas como Bismarck, sedutores como Casanova, filósofos como Nietzsche, escritores como Balzac e diplomatas como Maquiavel. Os textos abarcam um período de mais de três mil anos, e o resultado, segundo o autor, é uma espécie de "manual das artes da dissimulação", porque "a habilidade de dominar as emoções é o fundamento básico do poder". "Se o jogo do poder é inevitável, vale mais ser um artista do que negar ou agir desastradamente", define o autor.

As 48 leis do poder; Robert Greene; Editora Rocco; 544 páginas; R$ 84,90; disponível em versão digital.