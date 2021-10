Empresas e marcas surgem e desaparecem todos os dias. O que faz com que algumas perdurem e outras não? O que faz uma marca se tornar referência, inesquecível, ficar na memória do consumidor? Para Eduardo Vanzak, cofundador da Desinchá e sócio da agência Vanzak Labs, a resposta é simples: essas marcas têm clareza de propósito e, acima de tudo, têm alma. É isso o que ele procura mostrar em "Crie marcas com alma: Aprenda a construir marcas com propósito e crescimento".

Ao contrário do que muitos pensam, construir uma marca que tenha alto impacto é mais simples do que pode parecer: basta ter uma metodologia clara e simples e não subestimar a importância dessa criação. Ou seja, não se trata de algo que vai custar caro ou que uma agência precisa fazer por você. Para desmistificar o branding - a criação de marcas - o autor usa sua extensa experiência de sucesso com marcas e empresas e apresenta, neste livro, um brandbook para o leitor desenvolver, passo a passo, uma marca com propósito e relevância.

Mais do que um livro sobre o porquê, a obra é um livro sobre o como. Aqui, o leitor poderá aprender a nomear e posicionar a sua marca, entender o seu público e a sua concorrência, dar vida a sua marca e validar o seu branding e a executar o único plano de marketing necessário para alcançar o sucesso.

Crie marcas com alma: Aprenda a construir marcas com propósito e crescimento; Eduardo Vanzak; Editora Gente; 192 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.