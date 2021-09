Aprendizado

A inteligência geralmente é vista como a capacidade de pensar e aprender, mas em um mundo em rápida mudança, há outro conjunto de habilidades cognitivas que podem ser mais importantes: a capacidade de repensar e desaprender. A maioria das pessoas prefere o conforto da convicção ao desconforto da dúvida. Em geral só damos ouvidos às opiniões que confirmam as nossas, descartamos ideias que nos façam pensar muito e vemos o desacordo como uma ameaça. O custo disso pode ser bem maior do que se imagina.

Orientação

Em "Quanto vale o seu tempo? Uma estratégia para ressignificar o trabalho e a felicidade a partir da sua equação mais valiosa: tempo liberdade", Fábio Ennor Fernandes compartilha ferramentas, ideias e provocações úteis que procuram ajudá-lo a melhorar seu cotidiano. Aqui o leitor encontrará inspirações para equilibrar todas as áreas da vida - negócios e experiências; dinheiro e paz; gerenciamento do tempo; o próprio bem-estar, o da família e de quem está a sua volta -, focando aspectos como autorrespeito, sinceridade consigo, e sobretudo, atitude positiva e bom humor.

Infelizmente, as pessoas não conseguem controlar as rédeas da própria rotina. Estão sempre lotadas de trabalho, sem tempo para as outras áreas da vida e, por consequência, em geral levam uma vida distante da que gostariam de ter. Sentem-se desmotivadas, exaustas e com dificuldade para dormir - uma infelicidade generalizada. Entretanto, em vez de se movimentarem para a mudança, reclamam diariamente de qualquer coisa. Como transformar essa realidade e viver uma vida plena de sucesso, gratificante, divertida e que valha a pena?

Desigualdade

Há quase duas décadas, Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo trabalham para compreender os problemas específicos que surgem com a pobreza e encontrar soluções consistentes. Isso os levou às favelas e aldeias onde vivem os mais pobres para fazer perguntas, recolher dados, ouvir histórias. "A economia dos pobres: Uma nova visão sobre a desigualdade" surge desse intercâmbio e procura apresentar uma narrativa coerente de como as pessoas em situação de extrema pobreza levam a vida e qual a lógica de suas escolhas econômicas.

As políticas governamentais destinadas a ajudá-las muitas vezes fracassam argumentam os autores por se fundamentarem em clichês e suposições equivocadas. Mudar expectativas e ideias pré-concebidas não é tarefa fácil, mas Banerjee e Duflo, professores de economia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e co fundadores do Laboratório de Ação Contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-Pal), mostram com exemplos concretos e experiências de sucesso que é possível fazer progressos significativos no combate à pobreza.

Nesta obra fundamental sobre a economia que emerge da compreensão da vida dos pobres, Banerjee e Duflo, ganhadores do prêmio Nobel, oferecem um retrato fiel da realidade e das aspirações de quem vive com menos de um dólar por dia.

A economia dos pobres: Uma nova visão sobre a desigualdade; Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo; Editora Zahar; 344 páginas; R$ 84,90; disponível em versão digital.