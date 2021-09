Formado em Ciências da Computação e Administração, Daniel Souza, desde 2014, realiza consultoria de finanças pessoais pelo Instagram. Além disso, atua como escritor, investidor na bolsa de valores, empreendedor e compartilha suas experiências, produzindo conteúdo no seu canal de Youtube, a fim de ajudar as pessoas com suas dívidas. Agora, em "Como acabar com as dívidas e viver uma vida mais feliz", ele mantém seu foco e escreve sobre endividamento. Isso porque, segundo sua percepção, a maioria dos livros que tratam de finanças se volta aos investimentos, como fazer e obter bons resultados, ou ao enriquecimento, mostrando os meios para percorrer esse caminho. Porém, no Brasil, Souza compara, há uma Itália inteira de endividados. Então, essa obra foi escrita para quem faz parte deste grupo ou tem flertado com ele no que tange a administração financeira e tem o objetivo de ajudar estes leitores a serem amigos do dinheiro. Em sua vivência como consultor, ele percebeu que ter uma profissão renomada, com bons ganhos mensais, uma família unida ou cortar algumas despesas não é suficiente para resolver a situação de muitos daqueles que o procuravam aflitos. Isso o motivou a descobrir a real causa de pessoas viverem pressionadas por dívidas, através da identificação dos comportamentos e erros mais comuns.

Como acabar com as dívidas e viver uma vida mais feliz: um guia prático com 5 passos para ficar livre das dívidas para sempre; Daniel Souza; 192 páginas; Alta Books; R$ 59,90; disponível em versão digital.