Indústria metalmecânica movimenta economia de Canoas

Canoas, vizinha de Porto Alegre, tem somente 0,2% da sua população em área rural. Está longe de ser uma cidade caracterizada pela vida no campo. Curiosamente, é dali que sai boa parte da força que movimenta o agro. Pelo menos cinco em cada dez tratores vendidos este ano no Estado têm origem na fábrica da AGCO, uma das líderes do mercado de máquinas agrícolas da região sul do Brasil e, conforme o Sindicato das Indústrias Metal Mecânicas de Canoas e Nova Santa Rita (Simecan), a maior expoente do setor metalmecânico do município.

A indústria metalmecânica, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, é uma das molas propulsoras da recuperação econômica do primeiro semestre do Rio Grande do Sul, com um aumento de 200% na arrecadação de ICMS em maio deste ano, e de 116% em junho. A produção de veículos automotores, máquinas e equipamentos, por exemplo, responde por 15,5% do PIB gaúcho. Em Canoas está concentrada pelo menos 25% da produção do setor no Estado.

"Com certeza, em qualquer produto que o consumidor gaúcho compra, pelo menos um elemento da cadeia produtiva, desde a máquina que produz o alimento ou o carro até o termômetro que mantém um produto congelado, saiu de Canoas", aponta o presidente do Simecan, Roberto Machemer.

Conforme a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Simone Sabin, 16,4% de toda a arrecadação da cidade vem justamente das 400 empresas do setor metalmecânico. Com um acréscimo, como ela valoriza: o metalmecânico abre portas para novos investimentos no setor de serviços da cidade.

"Aqui nós temos material humano qualificado, empresas destacadas, interesse em investimento e a logística que nos favorece, por estarmos ao lado da Capital, junto do aeroporto e com contato a todas as saídas rodoviárias para as demais regiões do Estado e do país. Queremos expandir e nos aproximarmos de Caxias do Sul neste ramo. Para isso, ainda estamos limitados em infraestrutura e burocracia, mas temos trabalhado nessa aproximação com o poder público para derrubarmos essas barreiras", completa Machemer.