Instituto Espírita Dias da Cruz pede ajuda para manter os atendimentos

Com 114 anos de trabalho envolvendo o estudo do espiritismo e a prática da caridade, o Instituto Espírita Dias da Cruz busca ajuda para manter as suas atividades. Desde o início da pandemia, a entidade, muito conhecida por seu atendimento a pessoas em vulnerabilidade social no Albergue Noturno Dias da Cruz e na sua escola de educação infantil, perdeu grande parte das contribuições e agora, a fim de garantir o acolhimento, luta por uma retomada.

De acordo com Claudia Remião Franciosi, que atua nas relações institucionais e na gestão operacional da entidade, o instituto, muito dependente da doação de recursos materiais e financeiros, teve uma "quebra significativa de caixa" desde a chegada da Covid-19 no País, muito em razão da diminuição do poder aquisitivo da população em geral. No entanto, o cenário na instituição também está relacionado ao fechamento de seus pontos de venda e à paralisação das atividades presenciais.

Isso porque a organização ficou boa parte da pandemia impossibilitada de abrir o seu bazar e o seu brechó, onde costumava vender roupas excedentes por um preço pequeno, o que garantia uma renda extra para o pagamento de custos. A ausência dessa atividade agravou a situação do instituto, que via cada vez menos recursos financeiros entrando no caixa.

Após um bom período fechado, o trabalho foi retomado este ano diante da melhora da situação, embora ainda mantenha uma limitação no número de pessoas que podem entrar. Assim, o atendimento, hoje, está sendo feito de segunda à sexta-feira com agendamento na sede do instituto, na Avenida da Azenha, número 366. "Aos poucos, estamos deixando as pessoas se sentirem fortalecidas para vir", diz Claudia.

As dificuldades, porém, não param por aí. A necessidade de isolamento social, essencial para a contenção do vírus, também afetou boa parte do funcionamento do instituto, que depende muito de atividades presenciais. A assistência espiritual, por exemplo, foi um dos segmentos prejudicados. Com o costume de realizar palestras doutrinárias e reunir grupos de estudos e grupos mediúnicos, a entidade teve praticamente todo o trabalho ligado à área interrompido durante a pandemia.

"É um prejuízo emocional muito significativo, porque é um momento em que muitas pessoas precisam desse apoio, mas seria uma irresponsabilidade deixar esse espaço aberto", avalia Claudia. A alternativa, neste caso, tem sido a realização das atividades de forma virtual, através do Youtube. Agora, de segunda à quinta-feira, voluntários realizam palestras e preces online para os acolhidos.

Esta, porém, não é uma possibilidade para todas as áreas de atuação do Instituto Espírita Dias da Cruz. A escola de educação infantil, que atende até 120 crianças entre 4 meses e 5 anos e 11 meses de idade, sofreu com o processo de abre e fecha, muito comum durante a pandemia, e não via o ensino à distância, através das aulas virtuais, como uma alternativa viável.

"As crianças são muito pequenas para aulas online", afirma Claudia. "Mas, nós fizemos tudo aquilo que achávamos que, pedagogicamente, funcionaria para elas", complementa. Foi assim que eles decidiram montar um mini-estúdio dentro da escola para que os professores pudessem gravar pequenos conteúdos, como cantigas, para os alunos, de forma que não ficassem totalmente desamparados durante este momento. Hoje, a escola, credenciada pela Secretaria Municipal de Educação, já realiza atividades com pequenos grupos de crianças, que vêm de comunidades do entorno.

Apesar das várias paralisações, a instituição, porém, não abriu mão do atendimento que é considerado o seu carro-chefe: o do Albergue Noturno Dias da Cruz. O espaço, que auxilia pessoas em situação de rua, costumava atender até 100 pessoas, entre homens e mulheres, oferecendo uma hospedagem que incluía banho, jantar e café da manhã, além da distribuição de roupas. Segundo Claudia, a situação de rua é mais frequente para os homens. Por isso, a distribuição de vagas era de 62 para o público masculino e 28 para o feminino.

Diante do cenário de pandemia, no entanto, o instituto teve que reduzir a sua capacidade a fim de manter o distanciamento social. Hoje, então, o acolhimento é feito para um total de 47 pessoas. "Diminuímos o número de atendimentos, mas não fechamos o albergue em nenhum momento", destaca a gestora. Além da hospedagem, os acolhidos recebem atendimentos voluntários, que incluem cortes de cabelo e, dependendo da situação, consultas médicas.