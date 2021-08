Porto Alegre perde espaço na produção industrial do Rio Grande do Sul

No rastro do modelo econômico das grandes capitais brasileiras, Porto Alegre, com o tempo, se desindustrializou. A cidade, que abrigou empresas como Taurus, Brahma, Gerdau, Steigleder, Neugebauer e Tintas Renner, para citar alguns nomes bem conhecidos, passou por uma transformação nas últimas décadas e ampliou a oferta nos setores de comércio e serviços.

Conforme o IBGE, em 1999, a produção industrial de Porto Alegre representava 30% do PIB, que era de R$ 15,6 bilhões. Atualmente, conforme dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a indústria participa com 8,3% do PIB da cidade, que é de R$ 77,13 bilhões. Em perspectiva estadual, a indústria de Porto Alegre representa 6,2% do PIB industrial do RS.

Hoje, o setor emprega 55,1 mil trabalhadores em Porto Alegre, o que representa 10,1% dos empregos formais do município, que é de 545,4 mil no total. Mais da metade desses estão na indústria da construção (28,2 mil, representando 51,2% do total do setor industrial). A indústria de transformação responde por 22,4 mil postos ocupados, com os destaques vindos dos segmentos de alimentos (3 mil), veículos automotores (2,8 mil), borracha e plástico (1,6 mil) e químicos (1,7 mil).

Porto Alegre tem ainda 102.548 trabalhadores formais atuando na área do comércio, o que significa 18,8%; e 386.266 trabalhadores na área de serviços, o que dá um total de 70,8%. Na da agropecuária, a Capital registra 1.536 trabalhadores, o que representa 0,3% do total. Já o setor de serviços representa 89,6% do PIB da cidade, conforme dados do IBGE de 2018. Dentro dos serviços, se destacam o comércio, os serviços de saúde, a educação e as atividades ligadas à administração pública.

Conforme o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, esse movimento de diminuição da participação da indústria de transformação é verificado em muitas grandes cidades e capitais. Existe uma tendência, de acordo com ele, de as metrópoles se especializarem no setor de serviços, e as indústrias tendem a migrar para cidades próximas ao Interior.

"Aconteceu nas principais cidades do mundo ao longo dos últimos 70 anos e o mesmo se deu em Porto Alegre. O custo de oportunidade de manter um grande terreno em uma Capital acaba ficando muito elevado, bem como os custos para a expansão de uma planta e todos os cuidados para atendimentos das normas ambientais e de segurança exigidos para a operação de uma fábrica", explica.

Questionado sobre quais áreas ainda poderiam ser exploradas pelas empresas do setor que resistem em Porto Alegre, o presidente da Fiergs foi enfático: "Acredito que não podemos falar em áreas não exploradas, mas em potenciais que a cidade ainda pode desenvolver. Existe um eixo importante que vai de Porto Alegre até o Vale dos Sinos que tem se desenvolvido em torno da tecnologia e da área da saúde."

Na avaliação do dirigente, em uma projeção a curto prazo para a indústria de Porto Alegre, gaúcha e brasileira, como um todo, o setor continuará enfrentando os mesmos entraves do mundo pré-pandemia. O entendimento é de que o Brasil possui uma elevada e complicada carga tributária - mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) vai para custeio da máquina pública, sendo 13% para o pagamento do funcionalismo -, e a infraestrutura deficiente encarece o preço final dos produtos, o que diminui a competitividade externa.