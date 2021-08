Lançado no mês de julho, "A economia da vida" faz parte da coleção Espírito do Tempo, que se dedica a publicações que buscam compreender a complexidade da contemporaneidade, ampliando o olhar sobre o cenário de disputas e desconstruções que tem sido a marca das últimas décadas. Assinado pelo professor francês e autor de 83 livros, Jacques Attali, o livro parte das inúmeras lições que podem ser retiradas da pandemia de Covid-19. A crise provocada pela doença, sem precedentes nos últimos dois séculos, revela-se múltipla, formando um quadro da vulnerabilidade social e ambiental que os governos se mostraram despreparados para enfrentar, conduzindo milhares de pessoas à morte prematura e milhões ao desamparo muitas vezes absoluto. Assim, para evitar que as crianças de hoje sofram com a pandemia aos 10 anos, uma ditadura aos 20 e um desastre climático aos 30, o escritor propõe a mudança da economia da sobrevivência para a economia da vida. Isso envolve reunir todos os setores que têm como missão a defesa da vida e cuja importância vital é testemunhada todos os dias: saúde, gestão de resíduos, abastecimento de água, esporte, alimentação, agricultura, educação, energias limpas, tecnologias digitais, moradia, cultura, entre outros. A economia da vida: uma proposta para pouparmos nossas crianças de uma pandemia aos 10 anos, uma ditadura aos 20 e uma catástrofe climática aos 30; Jacques Attali; 240 páginas; Vestígio; R$ 54,90; disponível em versão digital.

Clientes

Clientividade: a arte de falar a linguagem do cliente; César Souza

Em "Clientividade", o presidente do grupo Empreenda, consultor, palestrante e criador do Princípio da Clientividade, César Souza, busca atingir um público amplo, mas direciona suas lições, sobretudo, para quem quer estar mais próximo dos seus clientes e entende que o cliente é a razão de ser de qualquer negócio. Nesta obra, uma edição com nova capa, nova introdução e prefácio de Luiza Helena Trajano, o autor explica em detalhes o motivo pelo qual a razão de ser de qualquer negócio é o cliente. Ele também esclarece por que existe um enorme descompasso entre os desejos e expectativas dos clientes e o que as empresas entendem como tal, condicionando uma forma inadequada de relacionamento entre ambos. Então, com base em sua larga experiência prática, Souza convida o leitor para conhecer seu método de auxiliar organizações em um desafio que atormenta a maioria delas e dos profissionais das áreas mais diversas: como conquistar e fidelizar clientes de forma constante e rentável. Para isso, faz uso de um texto leve, bem-humorado, repleto de exemplos do cotidiano, e ideias ousadas, a fim de provocar uma revolução no modus operandi de várias empresas. Para o autor, "cliente é responsabilidade de todos, do porteiro ao presidente, não apenas do pessoal das áreas de vendas, marketing e atendimento". Além disso, Souza defende que é preciso aprender a "respirar cliente" no dia a dia. Clientividade: a arte de falar a linguagem do cliente; César Souza; 160 páginas; Best Business; R$ 39,90; disponível em versão digital.

Gestão

Ganhando tração: assuma o controle da sua empresa; Gino Wickman

