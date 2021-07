Pequeno investidor impulsiona mercado de fundos imobiliários

Criada ainda nos anos 1990, mas com pouco movimento por décadas, a indústria de fundos de investimento imobiliário (FII) despertou no Brasil. Com a trajetória de queda no juro básico a um dígito e a estreia de milhões de brasileiros na renda variável, os FIIs listados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) ganharam um impulso importante nos últimos cinco anos. E o protagonista do crescimento acelerado do setor é o pequeno investidor.

Desde 2016, a base de participantes no mercado de FIIs se multiplicou por quase 16 vezes. Em junho de 2021, a B3 contabilizava 1,4 milhão de investidores em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas e outros ativos imobiliários, um crescimento de 55,8% nos últimos 12 meses. Desse montante, 99,6% são pessoas físicas, que detém 73,7% da posição em custódia nos fundos. Ou seja, de cada R$ 100 aplicados na modalidade, R$ 73,70 pertencem a esse tipo de investidor. Para efeito de comparação, a participação da pessoa física no mercado de ações é de 19,1%.

"O brasileiro vinha de uma cultura de investimento avessa ao risco, algo totalmente compreensível devido aos muitos anos de inflação e juros elevados. A inversão disso nos últimos anos e o maior acesso à informação, além do esforço dos intermediários em desenvolver ferramentas e canais de comunicação mais próximos da pessoa física, facilitaram o início dessa jornada de investimento em bolsa", salienta o superintendente de Produtos da B3, Marcos Skistymas, destacando que o Rio Grande do Sul conta com 76 mil investidores em FIIs atualmente.

O dirigente constata que, em média, os FIIs vêm ganhando 64 mil novos investidores por mês. Em torno de 55% dessas pessoas fazem sua primeira aplicação na B3 pelos fundos imobiliários e depois, muitas delas, partem para outros produtos, como as ações. Neste contexto, a maior parte dos investidores (34%) está na faixa entre 31 e 40 anos e é do Sudeste (61% do total).

Envolvido na criação dos primeiros fundos imobiliários no país, nos anos 1990, o diretor executivo da Integral Brei Real Estate, Vitor Bidetti, explica que esse tipo de produto financeiro atraiu o investidor por ser de fácil compreensão e por estar conectado com hábitos da população. "O brasileiro sempre teve esse gosto pelo investimento imobiliário, é quase um elemento genético", aponta, destacando que os FIIs acabaram democratizando o investimento em imóveis.

Com menos de R$ 100, uma pessoa consegue se tornar cotista de um FII e receber proventos oriundos da exploração comercial dos ativos, em geral pagos a cada mês. De quebra, esse retorno atualmente é isento de Imposto de Renda, o que ajuda a atrair novos interessados.

O crescimento da base de investidores não ocorre isoladamente. Além do aumento no número de participantes, o mercado segue aquecido em praticamente todas as métricas. A B3 registrava 353 FIIs listados em maio de 2021, dado mais recente. Um ano antes, havia 265 FIIs. Ou seja, em 12 meses, houve crescimento de 33,2%.