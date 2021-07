Duplicada, RS-118 atrai novos empreendimentos na Região Metropolitana

Entre o clique para uma compra online e a chegada do produto na casa do consumidor gaúcho, uma cadeia de atividades é disparada entre os 21,5 quilômetros duplicados da RS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Por ali passam 40 mil veículos por dia - 33% a mais em relação ao que acontecia até dezembro, antes da duplicação - e pelo menos R$ 2 bilhões em investimentos já foram atraídos nos últimos oito anos, com mais de três mil empregos gerados, que podem chegar a quase 10 mil em dois anos. O reflexo se vê no entorno da rodovia, com canteiros de obras, terrenos valorizados e novos empreendimentos. Todos atraídos pelo polo logístico que toma forma nas cercanias da Capital.

Foi todo este movimento que atraiu empresários como Cristiano Bohrer, que há três meses abriu as portas do seu restaurante, o À La Minuta, na altura do quilômetro 17 da rodovia, em Gravataí. Serve, em média, 30 refeições diárias, e tem uma meta: chegar a 200 refeições por dia. Tem motivos de sobra para acreditar neste objetivo.

É que a estrada, até bem pouco tempo encarada como prejuízo certo para qualquer um que pensasse em investir na região, desde o mês passado, é o local de saída de quase metade de todos os produtos de varejo comprados via e-commerce no Rio Grande do Sul, com garantia de entrega até o dia seguinte e com custo mínimo por este transporte. Estão a poucos quilômetros do restaurante os centros de distribuição dos gigantes do comércio eletrônico como Magazine Luiza, Americanas.com e B2W. Conforme o levantamento da Goldman Sachs, as três respondem por mais de 42% das compras no varejo online brasileiro.

"Queríamos abrir o restaurante em uma rodovia, com um conceito de comida rápida e feita na hora. A duplicação da RS-118 foi um dos motivos principais para eu e os meus sócios investirmos aqui. Sou de São Leopoldo, e já conhecia a estrada há muitos anos. Era perigoso, um caos. Naquelas condições, essa aqui jamais seria a nossa escolha. Mas quando vimos que a Havan e o Stok Center, por exemplo, estavam se instalando aqui, e tinha este local disponível ao lado deles, e com infraestrutura, levamos o projeto adiante", conta Bohrer, que hoje emprega 10 funcionários, todos das proximidades da RS-118, em Gravataí.

O restaurante é vizinho do atacarejo Stok Center e da megaloja da Havan, que empregam quase 400 pessoas e garantem fluxo permanente de público. Mas as placas do restaurante estão estrategicamente distribuídas ao longo da rodovia. Bohrer quer atrair quem trabalha e presta serviços ao polo logístico. De transportadores a pequenos empresários, como ele.

Somente entre os quilômetros 11 e 14, em Gravataí, estão dois grandes condomínios logísticos: da GLP (Global Logistic Properties) Logística, considerada uma das líderes mundiais do setor, com 108 mil m² e 10 empresas entre os seus galpões, e o Modular 118, com 51,8 mil m² e 11 empresas operando. A transformação do polo logístico terá ainda o condomínio da LOG Commercial Properties, que é considerada líder em capilarização de condomínios nas mais diversas regiões do Brasil. Com inauguração prevista para o terceiro trimestre deste ano, o condomínio da LOG terá 55 mil m² de área e a perspectiva de já abrir com até 10 inquilinos operando. Somente durante as obras, 400 pessoas são empregadas ali.

A estimativa é de que a nova cara do setor logístico, impulsionado pelo e-commerce, possa elevar, a partir da entrada da LOG em atividade, a cinco mil empregos somente no setor logístico.

"Quando definimos onde queremos instalar um condomínio logístico, o nosso primeiro filtro é saber se está próximo de um grande centro de consumo, se tem infraestrutura com acessos adequados a rodovias importantes e se o município é parceiro. Desde 2018 vínhamos prospectando esta área e praticamente todos aqueles itens tinham resposta positiva. Vínhamos acompanhando a longa história em torno da duplicação da RS-118, e quando vimos que realmente sairia, aí sim concretizamos o investimento", explica o diretor comercial da LOG, Guilherme Trotta.

Depois de 20 anos de obras arrastadas e R$ 400 milhões de investimentos públicos, a duplicação finalmente torna realidade o potencial logístico da região, sempre propagado em estudos econômicos, e que esbarrava na falta de infraestrutura, que agora atende justamente ao que este mercado exige. Conforme o levantamento da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico (ABComm), desde o início da pandemia, as vendas nesta modalidade saltaram de 5% do varejo no Brasil em 2019 para, em média, mais de 10% até o final de 2020, e a competitividade é medida em dinheiro, quilômetros e minutos. Em 2021, há redução, em média, de 15% no valor das entregas, e até 53% delas são gratuitas.