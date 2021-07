Todo mundo tem conversas difíceis em algum momento. Não há cargo, em qualquer empresa que seja, em que elas não ocorram. Do outro lado da rua, na casa do vizinho perfeito, elas estão presentes. Na relação de casais apaixonados e amigos de longa data também. Ainda assim, todos os dias os indivíduos fazem um grande esforço para evitar conversas difíceis - seja ao lidar com um funcionário de baixo desempenho, discordar do marido ou da esposa, negociar com um cliente ou, simplesmente, dizer "não" ou "me desculpe". Por outro lado, há o entendimento, quase generalizado, de que o sucesso a longo prazo depende da capacidade de conduzir conversas difíceis. Partindo desta premissa, Bruce Patton, Douglas Stone e Sheila Heen, professores da Harvard Law School e integrantes do Projeto de Negociação da universidade mostram, nesta edição comemorativa de 10 anos, como lidar com estes momentos, de forma mais habilidosa e confiante. A obra é baseada em 15 anos de pesquisas, e traz uma abordagem passo a passo para que se possa travar esses diálogos delicados com menos estresse e mais sucesso. Entre as lições, o leitor saberá como decifrar os elementos ocultos de cada conversa difícil, iniciar uma conversa sem ficar na defensiva, ouvir o significado do que não está sendo dito, manter-se equilibrado diante de ataques e acusações e sair do modo emotivo para o modo de resolução de problemas. Conversas difíceis: como discutir o que é mais importante; Bruce Patton, Douglas Stone e Sheila Heen; Sextante; 336 páginas; R$ 29,99; disponível em versão digital.

Facilitar desafios

Sem esforço: torne mais fácil o que é mais importante; Greg McKeown

Com mais de 200 mil livros vendidos no Brasil, o palestrante e autor do best-seller Essencialismo, Greg McKeown, lança "Sem Esforço". Na nova obra, o autor defende que é normal se sentir sobrecarregado e exausto devido aos grandes desafios que precisam ser enfrentados todos os dias, sobretudo em uma cultura que glorifica os sintomas de burnout como se fossem sinônimos de sucesso e autovalorização. Não é fácil passar por momentos de frustração. Porém, nem tudo durante a trajetória deve ser difícil e, por consequência, motivar uma exaustão crônica. Ninguém deve avançar e contribuir para o mundo à custa da saúde física e mental. Por isso, é preciso buscar formas alternativas e saudáveis de produzir. É a partir desta ideia que McKeown oferece conselhos práticos para que o leitor possa realizar suas atividades essenciais com mais facilidade e, assim, atingir seus objetivos. Afinal, nem todas as coisas difíceis na vida podem ser facilitadas. Entretanto, é possível tornar mais fácil aquilo que é mais importante. Assim, chama o público a aprender, em 15 curtas lições, como treinar o cérebro para focar no importante e ignorar o irrelevante, resolver os problemas antes que eles causem danos, simplificar processos removendo etapas desnecessárias, entender as pausas como propulsoras da produtividade, definir um ritmo sustentável em vez de avançar a todo custo e transformar tarefas chatas em rituais divertidos. Sem esforço: torne mais fácil o que é mais importante; Greg McKeown; 272 páginas; R$ 29,99; disponível em versão digital.

Investimentos

A Trigonometria dos Investimentos; Werner Mueller Roger

