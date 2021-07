Milho: de esteio das roças a commodity global

Tem muita história por trás do cereal. Na ponta mais primitiva da cultura do milho, ligada aos primórdios da agricultura nas Américas, estão os chamados milhos crioulos, cultivados por agricultores que produzem para consumo próprio e guardam sementes para replantio ou trocas com outros sitiantes. Eles são prestigiados por cientistas e técnicos como guardiães de variedades que, mesmo tendo baixa produtividade, merecem ser preservados por seu valor genético.

Por muito tempo a produção brasileira de milho garantiu-se sobretudo como ração barata de suínos, aves e vacas leiteiras, mas o status dessa lavoura se modificou bastante nas últimas duas décadas graças ao aumento do rendimento, da área plantada e da produção - e até da exportação, o mais recente fator de valorização do grão.

O milho já não é a mais caipira das lavouras e deixou de ser o esteio das roças da agricultura familiar para se tornar mais uma commodity agrícola global, ao lado da soja, do trigo e do arroz, os principais alimentos do planeta, seja para os animais ou seres humanos.

A saga do milho híbrido nasceu em campos mineiros

Nas primeiras pesquisas, a Agroceres utilizou o milho nativo catete, atingindo uma produtividade extraordinária para a época: 5.300 kg por hectare, mais de três vezes o rendimento médio da cultura no Brasil - em torno a 1.500 kg/ha. A partir da venda de saquinhos de apenas um quilo aos pioneiros, a Agroceres espalhou-se pelo Brasil. No Rio Grande do Sul, sua ponta de lança foi instalada em Carazinho. Em 2007, a Agroceres foi comprada pela Bayer.

Secundino aliara-se ao esforço ianque para ensinar aos países latino-americanos novas técnicas agrícolas mais produtivas, com a ajuda de máquinas, fertilizantes e sementes melhoradas. Era uma campanha não apenas técnico-comercial, mas ideológica, em defesa do sistema capitalista de produção, contra a propagação do comunismo. Não por acaso, o principal patrocinador dessa causa foi o magnata norte-americano Nelson Rockefeller, que criou a International Basic Economy Corporation (Ibec), fundo que por mais de 30 anos deteve o controle acionário da inicialmente carente Agroceres. A Ibec também patrocinou experiências de correção de solos que redundaram na conclusão de que bastaria usar calcário para abater a acidez das terras do Cerrado.

Nos anos 1930, quando era professor de genética, Araujo passou uma temporada como bolsista do estado de Iowa (EUA), onde conheceu o trabalho do geneticista Henry Wallace, criador da Pioneer, a primeira empresa americana de sementes híbridas. Depois de percorrer lavouras experimentais em diversos estados ianques, ele voltou para Minas carregando diversas linhagens do novo milho, que demorou cerca de 10 anos para se adaptar ao Hemisfério Sul.

Em dezembro de 1945, o jornalista capixaba Rubem Braga publicou Um pé de milho, uma de suas crônicas mais famosas. Na sua escrita simples, isenta de rebuscamento, ele contou que no seu quintal na rua Julio de Castilhos, no bairro Copacabana, no Rio de Janeiro, nascera, por acaso, um solitário pé de milho. Os amigos que o visitavam faziam troça, dizendo que aquilo não era milho. Era sim. Quando aquele exemplar de Zea mays (nome científico do cereal) chegou a dois metros de altura, o cronista o comparou a um cavalo empinado em noite de luar; uma madrugada, parecia um galo cantando. Daí sua conclusão: "Meu pé de milho é um belo gesto da terra".

Fomento e capacitação impulsionaram a lavoura

Um dos pilares da campanha norte-americana pela difusão do milho híbrido foi o fomento rural. Até então isolados e praticando técnicas rudimentares, os agricultores passaram a ser orientados por técnicos contratados por associações de crédito e extensão rural, precursoras das atuais Emater. A primeira dessas associações nasceu justamente em Minas. Sua missão era difundir o saber trazido dos EUA por bolsistas brasileiros.

Assim como o fundador da Agroceres, muitos agrônomos brasileiros fizeram mestrado e doutorado em universidades americanas, tendo contato direto com cientistas, agricultores e agroindústrias dos principais estados produtores de grãos. Essa espécie de integração acadêmica vai completar um século e é praticada em todas as escolas brasileiras de agronomia. Evidentemente, é um tipo de cooperação com um irresistível viés econômico. Se demorou a vingar com o milho, foi bem mais rápida com a soja, cuja difusão foi iniciada nas primeiras décadas do século XX.

Nos anos 1920, um dos primeiros técnicos brasileiros a buscar aprendizado nos EUA foi o agrônomo paulista Henrique Löbbe, que passou anos testando variedades de soja na estação experimental do Ministério da Agricultura em São Simão, no cerrado do nordeste paulista, região em que a leguminosa chinesa arrancou rumo ao Brasil Central nos anos 1980.

Nesse caso, a parceria de técnicos oficiais com indústrias de óleos vegetais deu aos agricultores a convicção de que valeria a pena apostar no futuro da soja. Veio a reboque a indústria de farelo para ração animal que ajudou a viabilizar a agroindústria de carnes, um dos sustentáculos da economia dos estados do sul. Foi nessa onda que pegou carona a cultura de milho.

A atual expansão da lavoura e da agroindústria do milho tem muito mais parceiros, a começar pela Embrapa, que passou a trabalhar em conjunto com a indústria de insumos. Junto a esse aparato técnico, estabeleceu-se no Brasil uma máquina de propaganda segundo a qual não há nada melhor para o agricultor brasileiro do que operar segundo o sistema agrícola

americano.

A bola da vez são as sementes transgênicas, que consagram a aliança entre a pesquisa, a indústria química, a indústria de máquinas, a indústria processadora de grãos e os mercados consumidores, todas embaladas num sofisticado esforço de guerra que faz parece infantil a ofensiva de décadas passadas, quando um dos instrumentos da propagação do "american way of life" foi a revista Seleções do Reader's Digest, fundada em 1922 e que passou a ser impressa em português em 1942.

Num artigo dos anos 1950, Seleções elogiou os maias por terem sido "os homens feitos de milho", mas nunca ligou para o fato de que todos os indígenas do Brasil cultivam o cereal milenar, fazem festas anuais em torno do milho e mantêm uma série de lendas e ritos associados a esse grão.