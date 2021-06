Uma nova Padre Chagas se desenha no Moinhos de Vento

Karen Viscardi, especial para o JC

Ao contrário do que aconteceu em muitos bairros de Porto Alegre, não foi a pandemia a responsável por transformar as característica da rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. A rotatividade de lojas aumentou com os protocolos para conter o avanço da Covid-19 na Capital, mas a mudança na região começou bem antes.

Foi motivada por um misto de crise econômica, perfil de público com menor poder aquisitivo e altos preços dos aluguéis. A mais icônica alteração no mapa da região foi o fechamento do Café do Porto, que funcionou no número 293 por quase 25 anos e que trouxe para Porto Alegre o clima das ruas de Buenos Aires e Paris, com mesas nas calçadas.

Ao fechar as portas em 19 de março de 2020, um dia antes do decreto estadual que restringiu as atividades econômicas, a proprietária Cacaia Bestetti ainda não tinha noção de que seria de forma definitiva. Um mês depois, anunciou aos clientes que não reabriria no antigo endereço, causando comoção. Foram quase 500 mensagens de pessoas que se sentiram órfãos do lugar.

"Chorei de emoção pelo carinho das pessoas, mas não tinha energia e nem bolso para continuar. Aumentou muito o número de operações na Padre Chagas e, quem chegava, tirava um naco. Enquanto o tíquete médio do café não era tão alto, o aluguel subia violentamente e sem negociação", detalha Cacaia, citando ainda transtornos com obras na região no final de 2019. "Aquilo foi me esgotando, mas não tinha coragem de fechar. Quando abri, tinha 32 anos, hoje, 58 anos, e sem alguém para dividir decisões e trabalho", diz.

O mais recente fechamento foi o Mulligan Irish Pub, inaugurado em novembro de 2004. O local, hoje, em nada lembra as conversas animadas e a disputa por mesas no deque durante o happy hour. Após quase 17 anos no local, o espaço sucumbiu em abril às restrições da pandemia, ficando apenas duas unidades franqueadas.

O pub foi precursor na Capital ao ofertar uma ampla variedade de chope em torneiras, incluindo a lendária Guiness, além de carta com cervejas de todo o mundo. O Mulligan também deixou um legado para a cidade: o Saint Patrick's Day (Dia de São Patrício), evento em homenagem ao padroeiro da Irlanda, comemorado em 17 de março. Ano passado, a principal festa do calendário do pub não ocorreu, fato que se repetiu neste ano para evitar aglomerações, prejudicando ainda mais as receitas do bar.

Outro ponto tradicional na Padre Chagas, a Torta de Sorvete, se instalou antes e saiu antes, e por motivos diferentes. Segundo a proprietária Roberta Maestri, a rua era tomada por residências e consultórios médicos, o que lhe chamou atenção para abrir a confeitaria em 1987. Na época, funcionava o Mercado Moinhos - que se mantém na esquina das ruas Luciana de Abreu e Padre Chagas reformado, sem os arabescos da antiga fachada.

O sucesso das tortas fez a empresária ampliar o espaço. Na década de 1990, manteve um restaurante na parte de cima, onde primava pela variedade de saladas. Foi um período de efervescência no bairro, que atraía, além dos moradores, visitantes de outras partes da cidade.

Porém, em 2016, mudanças societárias e o pedido do locador para devolver o imóvel deixaram Roberta sem saber o destino da loja. Já a fábrica continuava a pleno no bairro Glória, fornecendo para restaurantes e redes de autosserviço. Foi quando a empresária decidiu analisar com calma o mercado e decidiu instalar a loja na Galeria Casa Prado, na Dinarte Ribeiro, rua que vem sendo chamada de a nova Padre Chagas.