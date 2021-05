Resenhas da semana

Conjuntura

Dos campos de beterraba da Dakota do Norte aos acampamentos da Floresta Nacional de San Bernardino, na Califórnia, empregadores descobriram uma nova força de trabalho educada, disposta e de baixo custo, composta em sua maioria por norte-americanos mais velhos e sem endereço fixo. Muitos deles estão afundados em dívidas, sem poder pagar um aluguel ou uma hipoteca, com uma aposentadoria que mal dá para o básico. Resultado da grande recessão econômica de 2008, essa parcela invisível da sociedade ganhou as estradas em RVs, trailers, ônibus e vans, formando uma crescente comunidade de nômades.

Em "Nomadland", Jessica Bruder segue as rotas mais usadas dos que trabalham em empregos temporários e conhece gente de todo tipo: um ex-professor, um executivo do McDonald's, um ministro de igreja, um policial aposentado e veteranos de guerra, entre muitos outros. Todos têm um lar, que está sobre quatro rodas, acompanhando-os para onde forem. Em um veículo de segunda mão, a jornalista pega a estrada para ver de perto e viver como vivem os objetos do seu estudo.

Acompanhando as pessoas em limpezas de banheiros, armazéns repletos de mercadorias e reuniões no deserto, Bruder conta uma história reveladora de um lado sombrio da economia estadunidense. Ao mesmo tempo, celebra a resiliência e criatividade desses cidadãos, que contribuíram para a economia.

Nomadland: Sobrevivendo aos Estados Unidos no século XXI; Jessica Bruder; Editora Rocco; 304 páginas; R$ 59,90; disponível em versão digital.

Comunicação

Conteúdo de marca: Os fundamentos e a prática do branded content; Leonardo Moura; Grupo Summus Editorial

Na última década, o conteúdo de marca ganhou mais visibilidade no País, sobretudo com o avanço das plataformas digitais e da mídia on demand. Produzido pelas empresas para que seus conceitos e valores cheguem ao consumidor de forma mais natural e inteligente, o também chamado branded content ainda é um desafio para a formação e a atuação do profissional de comunicação, pois requer visão de conteúdo, de mídia e de negócio. "Conteúdo de marca: Os fundamentos e a prática do branded content", primeiro livro do Brasil sobre o assunto, conta com a experiência prática de Leonardo Moura, que há mais de 10 anos formata e pesquisa conteúdo para marcas no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, se baseia em estudos e pesquisas sobre o conteúdo na forma de narrativa. A obra traz exemplos bem-sucedidos - e outros nem tanto - de ações nesse campo, indo do mercado de cerveja ao de sustentabilidade, detalhando os diversos tipos de gênero narrativo: produção ficcional, apropriação factual, musical e jogos e competições. Em 144 páginas, Moura tenta transmitir um pouco da sua experiência no campo da comunicação, segmento em que liderou mais de 200 projetos em parceria com mais de 170 anunciantes e agências. A leitura é indicada para profissionais e estudantes de comunicação e marketing, empreendedores, anunciantes e produtores de conteúdo. Conteúdo de marca: Os fundamentos e a prática do branded content; Leonardo Moura; Grupo Summus Editorial; 144 páginas; R$ 51,00; disponível em versão digital.



Inovação

Inovação para não inovadores; Arthur Rufino; Editora Gente

