Cresce a confiança dos pequenos negócios

Após cinco meses de queda, o Índice de Confiança de Micro e Pequenas Empresas (IC-MPE) de abril apresentou uma alta de 6,6 pontos e atingiu o patamar de 88,1, de acordo com o estudo Sondagem Econômica MPE, realizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). O aumento foi motivado, principalmente, por uma melhora do otimismo para os próximos meses no comércio.

A melhora do IC-MPE deve-se, sobretudo, ao aumento do Índice de Expectativa de Micro e Pequenas Empresas (IE-MPE), que subiu 10,4 pontos e chegou ao patamar de 87,1 pontos, influenciado pela expectativa de aumento da demanda prevista para os próximos três meses, que cresceu 11,6 pontos, para 84,8 pontos. O IC-MPE agrega os índices de confiança dos três principais setores da economia - comércio, serviços e indústria de transformação.

"A alta do índice em abril foi resultado de uma recuperação da confiança no comércio e no setor de serviços, apesar da indústria de transformação ter apresentado um arrefecimento, o índice está acima dos demais setores", comenta o presidente do Sebrae, Carlos Melles. O Índice de Confiança da Indústria de Transformação de Micro e Pequenas Empresas (ICI-MPE) caiu pela quinta vez consecutiva e recuou 0,9 ponto, para 95,8 pontos, atingindo o menor nível desde junho de 2020 (75,5 pontos).

Melles destaca que apesar do crescimento, a alta do índice agregado de MPE, no mês de abril, deve ser encarada com muita parcimônia, já que boa parte das empresas dos setores pesquisados ainda estão aquém do período pré-pandemia: "A continuidade desta recuperação dependerá de programas de manutenção de emprego e auxílio às empresas; sinalizações mais positivas em relação à pandemia, como a ampliação do programa de vacinação e novos programas para micro e pequenas empresas", afirma o presidente do Sebrae.

O comércio foi o setor que melhor mostrou desempenho. De acordo com a sondagem feita pela Sebrae em parceria com a FGV, o Índice de Confiança do Comércio de Micro e Pequenas Empresas (ICOM-MPE) cresceu 11,6 pontos, em abril, passando de 68,3 pontos para 79,9 pontos.

Esta recuperação no mês representa mais do que a metade da queda ocorrida em março de 2021 (21,6 pontos). O aumento da confiança nas micro e pequenas empresas do comércio decorrem de uma ligeira melhora da percepção do momento atual e de uma melhora mais forte das perspectivas de curto prazo.

O Índice da Situação Atual de Micro e Pequenas Empresas (ISA-C-MPE) aumentou 1,8 ponto, para 76,9 pontos e o indicador que mais impactou positivamente essa melhora foi o que mede a situação atual dos negócios, que subiu 4,3 pontos, para 75,8 pontos em abril.

Por sua vez, o Índice de Expectativas de Micro e Pequenas Empresas (IE-C-MPE) apresentou forte crescimento ao subir 20,9 pontos, para 83,8 pontos influenciado pelo aumento das projeções de vendas para os próximos três meses. O indicador que mede as vendas previstas subiu 22,8 pontos, passando para 80,5 pontos.

Depois de duas quedas seguidas, o setor de serviços deu sinais de reação. O Índice de Confiança de Serviços de Micro e Pequenas Empresas (ICS-MPE) avançou

4,6 pontos e atingiu o valor de 79,7 pontos, mas ainda se mantém em nível baixo historicamente. Esse aumento da confiança dos empreendedores do setor se deve a uma melhora das expectativas de curto prazo.

O Índice de Expectativas de Serviços de Micro e Pequenas Empresas (IE-S-MPE) avançou 7,3 pontos, para 85,3 pontos, o maior nível desde janeiro de 2021 (87,9 pontos) e o indicador do volume de demanda nos três meses seguintes foi o que motivou a recuperação do IE-S-MPE ao aumentar 8,9 pontos, para 84,2 pontos. O Índice da Situação Atual de Serviços de Micro e Pequenas Empresas (ISA-S-MPE) subiu 1,6 ponto, para 74,4 pontos. O indicador que provocou o crescimento do ISA-S-MPE foi o que mede a situação atual dos negócios, que avançou 2,7 pontos, para 73,6 pontos.





Indústria tem primeiro saldo positivo desde setembro de 2019