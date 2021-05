A intenção do livro "Empreender: a arte de se foder todos os dias e não desistir: Um manual de sobrevivência para o mundo real do empreendedorismo" é mostrar que empreender é algo semelhante a uma montanha-russa com espinhos no assento e sem qualquer trava ou proteção. Em razão disso, o leitor não deve esperar histórias de sucesso inspiradoras ou um passo a passo de como criar uma empresa bilionária. O objetivo dos autores é mostrar a realidade para quem sonha em construir um negócio. É importante que se saiba que criar um negócio exige muito esforço, suor, determinação e resiliência.

Neste livro, os economistas Israel Salmen, fundador e CEO do Méliuz, e Lucas Marques, COO do Méliuz, resolveram revelar todos os erros, fracassos e aprendizados que tiveram ao longo de suas jornadas como empreendedores. A obra tem o propósito de que o leitor conheça o empreendedorismo como ele é, sem palcos e plateias, mas algo parecido com um campo de batalha que compensa o esforço de continuar em frente, apesar das dificuldades, e que os vitoriosos são aqueles que não desistiram de levantar, mesmo após sucessivos tombos. No livro, o leitor vai encontrar histórias sobre conflitos entre sócios e problemas que podem aparecer quando o time cresce muito e como fazer para resolvê-los.

Investimento

O livro "O poder do equity: Como investir em negócios inovadores, escaláveis e exponenciais e se tornar um investidor-anjo" é indicado para o leitor que busca compreender a nova economia e a lógica por trás dos investimentos em startups. O termo Equity se refere à participação acionária em negócios, mas nem sempre os empresários pensam sobre isso quando vão abrir uma empresa. Geralmente pensam em margem, ganhos, trabalhador/hora, lucro, pró-labore e distribuição de dividendos aos sócios. Não há, necessariamente, algo de errado em relação a isso, mas quase sempre o fazem sem uma estratégia para geração de valor futuro. A obra deixa claro que é importante que o empresário, o empreendedor e o investidor tenham pensamento e estratégia visando o longo prazo. O que é passado por João Kepler neste livro é a mentalidade equity. A ideia do livro é a "riqueza invisível" que existe nos negócios e na Nova Economia e que nem todos conseguem entender e aplicar. A obra é uma ferramenta para quem deseja ter mentalidade equity, investir em startups e desenvolver negócios na Nova Economia. São muitas as perguntas e as dúvidas sobre o assunto abordado na obra. Como ter mentalidade equity? Como entender a Nova Economia? O livro se dispõe a auxiliar o leitor na descoberta das respostas para elas. O poder do equity: Como investir em negócios inovadores, escaláveis e exponenciais e se tornar um investidor-anjo; João Kepler; Editora Gente; 192 páginas; R$ 49,90; Disponível em versão digital.

Inspiração

A real sobre empreender: A jornada do fundador: o que você precisa saber sobre sócios, time, estratégia, escala e venture capital; Brian Requarth; Editora Gente

