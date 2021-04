Escrito pelo economista Gesner Oliveira e pelo administrador de empresas Artur Villela Ferreira, o livro "Nem Negacionismo Nem Apocalipse - Economia Do Meio Ambiente: Uma Perspectiva Brasileira" apresenta princípios e práticas da economia ambiental com base na experiência brasileira. A obra se divide em duas partes: a primeira faz uma introdução a conceitos gerais da economia do meio ambiente; a segunda apresenta práticas e tendências para o futuro.

Conscientes de que os bens naturais de que o planeta dispõe são escassos, os autores descartam tanto a postura de quem acredita que a tecnologia humana é capaz de resolver todos os problemas relacionados à escassez de recursos, quanto a postura daqueles que advogam uma redução radical dos padrões de consumo. O trabalho de pesquisa abrange temas como sustentabilidade, livre concorrência para a preservação do ambiente, fatores como ambiente social e governança para avaliação de empresas, uso da terra, transporte e mobilidade urbana, geração de energia elétrica, saneamento básico, construção e infraestrutura, produção e indústria.

A obra, que conta com prefácio de Rubens Ricupero e apresentação de Sonia Consiglio Favaretto, surge em meio a um período complexo e conturbado, no qual é necessário encontrar boas soluções para superar as crises sanitária.

Nem Negacionismo Nem Apocalipse - Economia Do Meio Ambiente: Uma Perspectiva Brasileira; Gesner Oliveira e Artur Vilella Ferreira; Editora Bei; 304 páginas; R$ 75,00.

Economia

O livro "Nova Economia: Entenda por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro" tem como objetivo ensinar o que é a Nova Economia e por que ela está se formando no Brasil. A intenção também é mostrar as maneiras de se identificar as práticas da Velha Economia, que podem estar prejudicando o negócio, e o motivo da meritocracia de ideias, diversidade, inclusão, sustentabilidade e transparência radical serem fatores determinantes do sucesso das empresas.

Liderança

No livro "O que faz a diferença: As características e oportunidades que criam o grande líder", Fátima Zorzato descreve quais são as principais características das pessoas consideradas bem-sucedidas, bem como demonstra as oportunidades e decisões que as levaram ao topo. A autora, que é formada em psicologia pela PUC-SP, fundou, em 2015, a INWI Consulting, especializada em executive search e executive assessment e conviveu, durante algum tempo de sua vida, com diretores de grandes grupos empresariais do Brasil.

Fátima, que também é membro do IBGC e do Comitê de Avaliação do Insper, mentora da Endeavor e conselheira do Winning Women Brazil, passou muitos anos analisando e identificando profissionais com grande potencial. Com isso ela percebeu que certos padrões se repetiam. Como pessoas bem-sucedidas tomam decisões? O que as faz escolher determinada carreira? E por que profissionais com carreiras parecidas aproveitam as oportunidades de maneiras diferentes?

Utilizando como base pesquisas científicas na área da psicologia e algumas centenas de entrevistas, Fátima entremeia histórias de sucesso com sua experiência pessoal e profissional, criando esta obra, que pode ser vista como um guia para aquelas pessoas que buscam tomar melhores decisões na vida e nos negócios. A proposta é ajudar o leitor a enxergar boas oportunidades e a agir diante delas.

O que faz a diferença: As características e oportunidades que criam o grande líder; Fátima Zorzato; Editora Portfolio; 232 páginas; R$ 59,90; Disponível em versão digital.