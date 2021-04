Em tempos sombrios, nos resta dar as mãos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

CEO do escritório Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados

O prolongamento da pandemia tem exigido das empresas, bem como dos governos, uma grande agilidade nas tomadas de decisão e clareza em sua forma de comunicar. Precisamos pensar sobre o negócio, enquanto garantimos a continuidade das operações e cuidamos das pessoas, priorizando a segurança de todos. Diante desta crise sanitária e econômica, nem nossos 55 anos de história, com todos os aprendizados, nos prepararam para a vulnerabilidade e as incertezas.

Vivemos numa era em que não basta uma empresa, ou um profissional, apenas ter propósito. É preciso ter coragem de se reinventar, disposição de compartilhar conhecimento e não parar de sonhar. Identificar as fragilidades e enxergar nelas oportunidades de crescimento, abrindo caminho para a inovação. Os tempos são sombrios e o que nos resta é dar as mãos no sentido metafórico, simbolizando união , olhar o outro e dividir um pouco das vivências.

Nosso papel como advogados é atuar na prevenção e solução de conflitos, garantir o cumprimento dos direitos de todos, trabalhando para a estabilidade e a segurança jurídica. Durante a pandemia, nossa função social foi ampliada. Colocamos a expertise, adquirida em décadas, a serviço da sociedade: orientamos a respeito de medidas relacionadas ao emprego e à renda, falamos sobre os impactos da crise nas relações entre sócios, estudamos os inúmeros decretos, analisamos e reavaliamos muitos contratos nas suas múltiplas esferas. Isso faz parte da nossa cultura.

Como liderança, avalio que a dificuldade trouxe maior sinergia. Estivemos distantes apenas fisicamente. A casa de cada membro do time tornou-se uma extensão do escritório. O acolhimento aos clientes e o olhar voltado para a sociedade tem sido nosso foco. Essa é a nossa forma de estar na linha de frente e colaborar para que esse capítulo da história fique no passado.