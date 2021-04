Cozinheiros do Bem recebe doações para ação de Páscoa

Na manhã deste sábado, dia 3 de abril, haverá a Ação de Páscoa dos Cozinheiros do Bem com a organização do próprio grupo dentro das ações semanais. Com início marcado para as 11h30, o evento ocorre embaixo do Viaduto da Conceição, na av. Alberto Bins, onde cozinheiros irão preparar uma refeição especial e servida de forma gratuita ao público presente, em sua maioria, pessoas em situação de rua, além de distribuição de chocolates para todos e ovos de Páscoa para as crianças.