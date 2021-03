Fios mágicos das perucas dão força às princesas

É de forma lúdica, carinhosa e divertida que o livro "O segredo das Perucas das Princesas" procura resgatar a autoestima das crianças que estão em tratamento do câncer. A obra, que conta uma história sobre o poder das perucas e como elas empoderam e dão forças às princesas, é parte da iniciativa da Editora CirKula junto do Projeto Fios Mágicos, que visa a destinar 500 exemplares para diferentes hospitais infantis do Rio Grande do Sul.

"É um valor que nós queremos transmitir para as crianças, de que a condição delas é temporária, e que isso vai servir de empoderamento para elas", conta Luciana Hoppe, proprietária da Cirkula, editora e distribuidora de livros da Capital especializada em obras acadêmicas. O livro faz parte da CirKulinha, selo infantil da editora que tem o intuito de trazer uma literatura de qualidade para as crianças, tratando temas que não são tão comuns para este público.

A iniciativa surgiu quando a professora Amélia Bastos entrou em contato com Luciana para apresentar a sua obra inspirada no trabalho desenvolvido pelo Fios Mágicos, projeto do qual é participante e que une voluntários para a confecção de perucas inspiradas em princesas para as crianças que estão em tratamento do câncer.

A partir daí, a parceria foi firmada, e o livro, então, foi ilustrado por Luciana e colorido por sua filha, Gabi Hoppe, e será o quinto publicado pela CirKulinha.A ideia é que, a cada livro vendido, outro será doado para uma instituição que possua área de tratamento do câncer infantil. A meta é vender 500. As obras serão acompanhadas por perucas confeccionadas pelo Projeto Fios Mágicos, que são feitas a partir de uma touca de lã junto de acessórios como flores e coroas.

"No primeiro momento, nós tínhamos pensado em fazer este livro como um e-book, mas ele ficou muito bacana. Então, surgiu a ideia de juntar a comunidade e imprimir o livro para dar de presente junto com as perucas para essas crianças", revela a proprietária da Cirkula. "Todo mundo trabalha de graça. A gráfica fez um preço de custo para podermos imprimir e atender a essas crianças", complementa.

Esta não é a primeira iniciativa solidária da CirKula. A editora costuma ter uma participação ativa neste sentido. Já foram realizadas, por exemplo, arrecadações de livros para a doação a bibliotecas comunitárias (foram quase 1 mil livros doados), destinação de alimentos para o Movimento Sem Terra e ações junto às catadoras da Região Metropolitana de Porto Alegre, com um dia de embelezamento e fotos.

"Nós sempre procuramos fazer essas ações", diz Luciana. "Este é o espírito que nos move. Nós sempre procuramos fazer a nossa parte de devolver para a comunidade dentro das nossas possibilidades. Temos uma rede bem grande que sempre se une e ajuda", completa.

Para adquirir o livro, basta acessar o site da Editora Cirkula (www.livrariacirkula.com.br) e clicar no banner presente na página inicial. A obra, que possui capa dura e 48 páginas, tem um valor de R$ 50,00. Ele será produzido assim que todas as 500 unidades forem vendidas.

A estimativa de entrega é no mês de maio. Quando estiverem prontos, poderão ser entregues pelos correios (frete não-incluso) ou retirados na loja da Cirkula, localizada na Avenida Osvaldo Aranha, no Bairro Bom Fim, em Porto Alegre.

A entrega dos exemplares e das perucas para as instituições será feita pelo Projeto Fios Mágicos. Dentre as instituições beneficiadas pela iniciativa, está o Instituto do Câncer Infantil. Há a intenção de expandir ainda mais o projeto após esta primeira etapa. Isto depende, no entanto, do desempenho das vendas neste primeiro momento. A ideia é conseguir atender a todo o Rio Grande do Sul.