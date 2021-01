Serviço de qualidade dita avaliação do consumidor

A equação preço, condições de pagamento e qualidade do produto não é mais suficiente para o consumidor bater o martelo na hora da compra. No tão falado "novo normal", consequência das mudanças de hábito decorrentes dos protocolos sanitários para conter a disseminação da pandemia do novo coronavírus, agora é a prestação de serviços que pesa na decisão. Atendimento de qualidade e personalizado em todas as etapas da negociação tem sido fundamental para os clientes.

Pandemia faz consumidor dar mais importância aos serviços

Acostumadas a demonstrar os produtos aos consumidores que entravam no ponto de venda, as consultoras das 35 lojas da rede franqueada do Boticário em Porto Alegre e Canoas precisaram se reinventar. Com as unidades fechadas por quatro meses durante o ano passado em função dos protocolos sanitários estabelecidos para conter a pandemia de Covid-19, Juarez Meneghetti, empresário franquiado do Boticário, migrou o atendimento para redes sociais e WhatsApp. Projetos que ainda estavam em fase de teste tiveram que ser colocados em prática, e as vendedoras passaram a gravar vídeos com dicas de maquiagem, apresentação de lançamentos e divulgação de promoções.

“Precisamos antecipar planos e trabalhar ainda mais forte os canais digitais”, conta Meneghetti, que calcula uma redução de 40% no faturamento da rede no ano passado em relação a 2019. No entanto, não bastava só consolidar os canais virtuais, uma vez que a principal alternativa para o varejo passou a ser o e-commerce. Era preciso se diferenciar.

VÍDEO: Loja física plugada na ferramenta digital para ampliar vendas

Na fachada de cada loja, Meneghetti colocou faixas para divulgar todas as plataformas de vendas online disponíveis. O cadastro dos clientes tornou-se ferramenta para o envio das informações sobre as formas de atendimento. E a expertise da equipe de colaboradoras foi valiosa para que a comunicação via internet levasse em consideração o perfil dos frequentadores de cada loja.

“Mais do que nunca, o consumidor é o centro de toda a operação”, diz o empresário, ao destacar que a relação virtual é diferente e mais complexa, o que exige cuidados redobrados. É que, no caso do Boticário, a experiência sensorial é a essência da venda: sentir a fragrância do perfume ou escolher a cor da maquiagem provando o produto na pele, por exemplo.

As estratégias têm apresentado bons resultados. O valor gasto por compra – o chamado tíquete médio – subiu cerca de 30% nos canais virtuais. Isso porque a abordagem é personalizada e o consumidor está mais informado. “O primeiro passo para definir a venda é a excelência no atendimento, pois o consumidor está cada vez mais informado sobre o que deseja adquirir”, explica Meneghetti.

Mas, para fidelizar o público, a atenção precisa seguir em todos os elos da cadeia. A entrega, por exemplo, ficou a critério do consumidor, que decidia se queria receber em seu endereço ou retirar na loja. O valor da entrega foi reduzido e, em alguns casos, não era sequer cobrado. Tudo isso com foco no cumprimento do prazo e na garantia de que os produtos chegarão sem qualquer avaria.

Para a Associação Gaúcha do Varejo (AGV), são medidas como essas que geram satisfação na experiência de consumo. “O ideal é tentar ir além das vendas pelo site e ir para o WhatsApp, falando por vídeo com os clientes. O olho no olho ainda tem muito valor e vai fazer a diferença”, reforça o presidente da AGV, Sérgio Axelrud Galbinski. Além disso, o dirigente argumenta que agregar soluções na prestação de serviços facilita a vida do consumidor, economiza tempo e estabelece a uma relação de confiança.